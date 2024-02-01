Aydın Ticaret Borsası 2024 Yılı İlk Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Aydın Ticaret Borsası 2024 yılı ilk Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilirken Meclis Başkanı Erdel, "2023 yılının ülkemiz için zorlu bir yıl oldu.2024 yılının ilimize ve ülkemize bereket ve bol kazanç getirmesini diliyorum" dedi.
Aydın Ticaret Borsası 2024 Yılı İlk Olağan Meclis Toplantısı'nda, 2023 yılının genel değerlendirmesi yapılarak, 2024 yılı içerisinde hayata geçirilmesi planlanan proje ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu. Erdel, 2023 yılında Aydın ili ekonomisinin kalkınması adına özverili bir çalışma sergilediklerini bu çalışmaların 2024 yılında da devam edeceğini belirtti.
Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ise, "Borsamız, ilimiz tarımının lokomotif ürünlerinin üretiminde, pazarlanmasında, tanıtımında ve korunmasında üyelerimize ve üreticilerimize önderlik ederek ulusal ve uluslararası pazarlarda ürünlerinin değerini artırmaya devam etmektedir. Bu hususta üyelerimizden gelen talep ve önerileri dikkate alan borsamız, 2023 yılında bölgemizde tarım ve sanayinin geliştirilmesi amacıyla çok yönlü projeler hayata geçirmiş, planlanan her bir yatırımda bölgesel olarak kalkınmaya ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamıştır. Aydın Ticaret Borsası olarak 2024 yılında da lobicilik faaliyetleri geliştirmeye, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde ilimizin yatırım cazibesini artırmaya, çağdaş ve yenilikçi yönetim anlayışıyla üyelerimize en üst düzeyde fayda ve memnuniyet sağlamaya devam edeceğiz. 2024 yılının ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum "dedi.
Toplantıya katılım sağlayan meclis üyeleri, sektörleriyle ilgili yaşanan gelişmeleri paylaşarak görüş ve önerilerini dile getirdi. - AYDIN
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