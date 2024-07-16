Aydın Valisi Canbolat: 15 Temmuz hain darbe girişimi demokrasi zaferine dönüştü - Son Dakika
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Aydın Valisi Canbolat: 15 Temmuz hain darbe girişimi demokrasi zaferine dönüştü

Aydın Valisi Canbolat: 15 Temmuz hain darbe girişimi demokrasi zaferine dönüştü

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın'da düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin demokrasi zaferine dönüşmesinin 8. yıldönümünde milletin iradesini ezdirmeyen Türk halkının gösterdiği azmin gururunu bir kez daha yaşadıklarını belirtti. Programda şehit düşen kahramanlar anıldı ve temsili nöbet tutuldu.

16.07.2024 00:19
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Aydın'da düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programına katılan Aydın Valisi Yakup Canbolat, "15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin demokrasi zaferine dönüşmesinin 8'inci yıldönümünde milletin iradesini ezdirmeyen kahraman Türk halkımızın göstermiş olduğu azmin gururunu bir kez daha yaşıyoruz" dedi.

Aydın Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde şehit düşen kahramanlar anıldı. Vali Yakup Canbolat, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Aydın Valisi Yakup Canbolat günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Vali Canbolat, "Ülkemizin bekasını, devletimizin bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğimizi parçalamaya yönelik 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin demokrasi zaferine dönüşmesinin 8'inci yıldönümünde milletin iradesini ezdirmeyen kahraman Türk halkımızın göstermiş olduğu azmin gururunu bir kez daha yaşıyoruz. 15 Temmuz gecesi Türkiye'de milli iradeye karşı gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sırasında canlarını ortaya koyarak şehadet şerbetini içen şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyorum. Hepimizin bildiği üzere kahraman Türk milleti tarihinden bu güne kadar bayrağı, vatanın bölünmez bütünlüğü ve bağımsızlığı için hiçbir bedel ödemekten kaçınmıştır. Her türlü tehdide karşı tek vücut olmayı bilmiştir. Cihan Harbinde Osmanlı Devleti'nin dört bir yanı kuşatılmışken yine milletin kahraman evlatları vatanına sahip çıkmıştır. Türk milleti 1923 yılında gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde şehitlerin asil kanları ile yeni bir devlet kurarak tüm kara bulutları dağıtıp, düşmana bu ülkenin geçilmez olduğunu göstermişlerdir. Tarih boyunca birçok destana tanıklık etmiş bu topraklar 15 Temmuz gecesinde bunun bir yenisini daha yaşamıştır. Ne mutlu milletimize ki geçmişte olduğu gibi günümüzde de şer odaklarının kötü emelleri bir kez daha sonuçsuz kalmıştır. FETÖ terör örgütünün darbe girişimi karşısında milletimizin gösterdiği direniş hareketi Türk ulusunun birliği ve beraberliği uğruna verilen bir bağımsızlık mücadelesi olarak görülmelidir. Hainlerin karşısında kadını, erkeği, genci ve yaşlısı ile tek vücut olan kahraman milletimiz o gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokakları ve meydanları doldurmuş tankın, topun, uçağın, helikopterin karşısında sadece imanı, inancı ile canı pahasına karşı koymuş, günlerce meydanları boş bırakmayarak demokrasiye sahip çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Vali Canbolat'ın konuşmasının ardından çeşitli etkinlikler ile devam eden program gece boyunca 15 Temmuz videoları eşliğinde temsili nöbet tutulması ile son bulacak. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Valisi Canbolat: 15 Temmuz hain darbe girişimi demokrasi zaferine dönüştü - Son Dakika

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