Aydın Valisi Canbolat\'tan \'15 Temmuz\' mesajı

Aydın Valisi Yakup Canbolat 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Değerli Aydınlılar,

Demokratik düzenimizi hedef alarak ülkemizin bekasını, devletimizin bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğimizi parçalamaya yönelik 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin demokrasi zaferine dönüşmesinin 9. yıl dönümünde, milletin iradesini ezdirmeyen kahraman Türk halkımızın göstermiş olduğu azmin gururunu tekrar yaşıyoruz. Kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla tek vücut olan kahraman milletimiz o gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokakları, meydanları doldurmuş; tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısında sadece imanıyla, inancıyla canı pahasına karşı koymuş, günlerce meydanları boş bırakmayarak demokrasiye sahip çıkmıştır. Darbe girişimine karşı dünyada benzeri görülmemiş bu karşı duruşu ile terör örgütü üyelerini milli birlik ve beraberlik karşısında bozguna uğratmıştır. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle ülkemizin birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz bu mücadeleden asla taviz verilmemiştir. Egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğunu bir kez daha tüm dünyaya gösterilmiştir" dedi.

"Devletimize, ay yıldızlı bayrağımıza, milletimize, milli irade ve demokrasimize hainlik edenler, karşılarında her daim güçlü Türk Milletini bulacaklardır" diye mesajını sürdüren Vali Canbolat şu ifadelere yer verdi; "Yeter ki bizler Türkiye aşkına kardeşliğimizi, milli ve manevi değerlerimizi, geleceğimize ilişkin ümit, inanç ve heyecanımızı diri tutalım ve çalışkanlığımızla ülkemizin hedeflerine kararlılıkla yürümesini ilelebet sağlayalım. Onun için diyoruz ki 15 Temmuz gecesindeki demokrasi ve vatana sahip çıkma duygusunun her yıl yenilenmesi, hatırlanması ve unutulmaması çok önemlidir. Her türlü zorlukları aşarak kurduğumuz Devletimizi, bin yıldan bu yana sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla daha da yüceltmek ve güçlendirmek temel sorumluluğumuzdur. Bunun için, sosyal, kültürel, ekonomik ve diğer alanlarda bölgemizde ve dünyada gelişmiş ülkeleri aşmak için gayret etmeli ve çok çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, milli birlik ve beraberliğimizin daim olmasını ve ülkemizin bir daha böyle ihanetlerle karşılaşmamasını temenni ediyorum. Başta bize bu ülkeyi emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şükran ve minnetle anarken, 15 Temmuz şehitlerimize ve tarih boyunca aynı ortak mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimizi, vatanımıza ve bağımsızlığımıza sahip çıkan aziz milletimizi en kalbi duygularımla selamlıyorum." - AYDIN