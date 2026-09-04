Aydın Valisi Varol, 2026-2027 eğitim yılı projelerini istişare toplantısında değerlendirdi - Son Dakika
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Aydın Valisi Varol, 2026-2027 eğitim yılı projelerini istişare toplantısında değerlendirdi

Aydın Valisi Varol, 2026-2027 eğitim yılı projelerini istişare toplantısında değerlendirdi
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Aydın'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışmaları ve projeleri, Vali Dr. Osman Varol başkanlığında düzenlenen istişare toplantısında ele alındı. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve müdür yardımcıları katılarak yeni dönem hazırlıklarını görüştü.

Aydın'da 2026-2027 eğitim öğretim yılında yürütülmesi planlanan çalışmalar ve uygulanacak projeler, düzenlenen istişare toplantısında ele alındı.

2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı İstişare Toplantısı, Aydın Valisi Dr. Osman Varol'un başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları katıldı. Toplantıda, yeni eğitim öğretim yılında yürütülmesi planlanan çalışmalar ile hayata geçirilmesi öngörülen projeler değerlendirildi. Eğitim alanındaki çalışmaların planlanması ve uygulanacak projelerin istişare edildiği toplantıda, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin hazırlıklar ele alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Valisi Varol, 2026-2027 eğitim yılı projelerini istişare toplantısında değerlendirdi - Son Dakika

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