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Aydın ve Adana Ticaret Borsaları Arasında Kardeşlik Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Aydın ve Adana Ticaret Borsaları Arasında Kardeşlik Protokolü İmzalandı

Aydın Ticaret Borsası ve Adana Ticaret Borsası arasında ikili iş birliği geliştirmek, ortak proje ve faaliyetlerde bulunmak amacıyla Kardeş Borsa İşbirliği ve Protokolü imzalandı.

Aydın ve Adana Ticaret Borsaları Arasında Kardeşlik Protokolü İmzalandı
22.01.2024 - 12:07,  Güncelleme: 12:42
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Aydın Ticaret Borsası ve Adana Ticaret Borsası arasında ikili iş birliği geliştirmek, ortak proje ve faaliyetlerde bulunmak amacıyla Kardeş Borsa İşbirliği ve Protokolü imzalandı.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A.Bahri Erdel ve beraberindeki heyet, TOBB oda ve borsa akreditasyon çalışmaları kapsamında karşılaştırmalı performans değerlendirmeleri yapmak, ortak projeler yürütmek ve hizmet kalitesini arttırmak amacıyla Adana Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Aydın Ticaret Borsası ve Adana Ticaret Borsası meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Kardeş Borsa İş Birliği Protokolü' imza töreni ve istişare toplantısında, Aydın ve Adana arasındaki potansiyel iş birliği imkanları görüşüldü. Çondur, Ticaret Borsaları arasında en yüksek 2.puanı alan Aydın Ticaret Borsası'nın, 5 yıldızlı borsa hizmeti vermeye ve üyelerine yönelik kaliteli hizmet anlayışı ile projeler geliştirmeye devam ettiğini belirtti.

Aydın Ticaret Borsası ve Adana Ticaret Borsası arasında imzalanan protokol ile iki borsa arasında iletişimi güçlendirmeyi, hizmet standartlarını yükseltilmesine katkı sağlayacak faaliyetler yürütmeyi amaçladıklarını ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, kardeşlik protokolünün her iki borsa için hayırlı olmasını temenni etti.

Çondur, Aydın ile Adana'da ortak tarımsal ürünlerin üretildiğini, aktif ticaret ağlarının bu kardeşlik protokolü ile daha da güçleneceğini belirterek, kardeşlik protokolünün öneminin altını çizdi.

Aydın Ticaret Borsası heyetine anlamlı ziyaretleri dolayısıyla teşekkürlerini ileten Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, Aydın Ticaret Borsası ile kardeşlik protokolü imzalamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bilgiç, "Borsaların birlikteliğini çok önemsiyorum. Kardeş ticaret borsa olmanın mutluluğu içerisindeyim. Çünkü borsaların birbirlerine katacağı çok farklı faaliyetler olacak. Dünya hızlı gelişim ve dönüşüm içerisinde olduğundan hepimize önemli görevler düşüyor. Gelişmelerdeki ortak noktaları artık birlikte yakalayabileceğiz. TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında bugün hayat geçirdiğimiz protokolün her iki borsanın üyelerine, illerine ve bölgeye katma değer katacağına eminim" dedi.

Konuşmaların ardından 'Kardeş Borsa İşbirliği ve Protokolü' Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç tarafından karşılıklı olarak imzalandı.

Adana Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kardeş Borsa İşbirliği ve Protokolü'ne Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Meclis Başkan Yardımcıları Ali Çevik ve Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Kazım Günaydın ve Cihan Can, Meclis Üyeleri Mehmet Ali Avcu, Ahmet Şenel, Abdülkadir Yıldız ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz katılım sağladı.

Aydın Ticaret Borsası ve Adana Ticaret Borsası arasında imzalanan kardeşlik protokolü ile ortak toplantılar gerçekleştirmek ve bu ortak çalışmalar ile daha etkin ve nitelikli projeler üretmek, sosyal ve kültürel faaliyetlerde işbirliği yaparak borsaların Türkiye'nin sosyal ve ekonomik kalkınmasına olan katkısını artırmak amaçlanıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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