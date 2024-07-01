Aydın ve Muğla Yolunda Trafik Yoğunluğu Devam Ediyor

Yerel

Aydın ve Muğla illerindeki turizm beldelerine ulaşımı sağlayan en önemli hatlardan biri olan Kuşadası, Didim, Bodrum, Milas ve Muğla yolunda trafik yoğunluğu devam ediyor. Nerdeyse günün her saati yaşanan yoğunluk nedeiniyel özellikle Ortaklar-Söke-Bodrum yolunda zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Ege Bölgesinin önemli tatil beldelerine sahip Aydın'daki karayollarında trafik yoğunluğu devam ediyor. Türkiye'nin değişik illerinden Aydın'ın Didim, Kuşadası ilçelerine Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerine giden tatilcileri yollarrda yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Araçlarıyla tatile giden yerli turistler, Aydın-Söke ve Söke-Didim karayolunda yoğunluk oluşturdu. Özellikle Novada kavşağı ile Güllubahçe kavşağında oluşan yoğunluk sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Yaşanan yoğunluğun turizm açısında sevindirici olduğu belirtilirken, rurizmcilerin yılın en yoğun günlerini yaşadıkları tesislerde doluluk oranların yüzde 100'e yakın olduğu belirtildi. - AYDIN