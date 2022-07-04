Aydın, yeni haftaya sıcak hava ile başladı - Son Dakika
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Aydın, yeni haftaya sıcak hava ile başladı

04.07.2022 16:55

Aydın, yeni haftaya sıcak hava ile başladı Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın yeni haftaya artan hava sıcaklıkları ile başlarken, hafta boyunca en yüksek sıcaklığın 41 derece olacağı tahmin ediliyor.

Aydın, yeni haftaya sıcak hava ile başladı

AYDIN - Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın yeni haftaya artan hava sıcaklıkları ile başlarken, hafta boyunca en yüksek sıcaklığın 41 derece olacağı tahmin ediliyor.

Aydın genelinde son haftalarda hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre yarından itibaren hava sıcaklıklarının artması beklenirken, hafta boyunca en yüksek sıcaklığın 5 Temmuz Salı günü 41 derece olması bekleniyor.

Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan termometre 36 dereceyi gösterince vatandaşlar sığınacak yer aradı. Sıcaktan bunalan vatandaşlar çareyi gölge alanlarda bulurken, pek çok vatandaş da serinlemek için dondurma ve soğuk su gibi serinletici içecek ve yiyeceklere yöneldi.

Bayramda havalar serinleyecek

Hava sıcaklıkları Aydın genelinde mevsim normallerinde seyrederken, yaklaşan Kurban Bayramı'nda sıcaklıkların 4 ila 7 derece düşerek havaların serinlemesi bekleniyor.

Hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar olmak üzere çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

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Kaynak: İHA

Türkiye, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın, yeni haftaya sıcak hava ile başladı - Son Dakika

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