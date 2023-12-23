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Aydın Yesevi Arama Kurtarma Ekibi tanıtıldı - Son Dakika
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Aydın Yesevi Arama Kurtarma Ekibi tanıtıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kurulan Yesevi Hareketi Derneği Aydın Arama Kurtarma ekibi, ekipman ve araç tanıtımı yaparak faaliyetlerine devam ediyor. Gönüllülerden oluşan ekip, arama-kurtarma faaliyetlerinde insanlığa destek olmayı hedefliyor.

23.12.2023 - 10:13,
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Aydın Yesevi Arama Kurtarma Ekibi tanıtıldı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde gönüllüler tarafından kurulan Yesevi Hareketi Derneği Aydın Arama Kurtarma ekibi, ekipman, araç tanıtımı yaptı.

Yesevi Hareketi, Batı Anadolu Bölge Başkanlığı bünyesinde gönüllerin katılımı ile kurulan Yesevi Hareketi Nazilli Arama Kurtarma Ekibi, Nazilli Belediye meydanında arama kurtarma ekibini, kullandığı ekipman ve aracın tanıtımını yaptı. Soğuk havada ziyaretçilerine çorba ikramında da bulunan ekip üyeleri, eksik kalan ekipmanları için de destek talebinde bulundu.

Arama-kurtarma gönüllüleri ile de insanlığa destek olacak

Kuruluşu asırlar öncesine dayanan ve Türkiye'de 2012 yılında Kayseri'de kuruluşu gerçekleştirilen sivil toplum örgütü Yesevi Hareketi, tamamen gönüllülerden oluşan birliktelikle gönül köprüleri kurmaya devam ediyor. Kuruluş amacına bağlı olarak hoşgörü inancı ile hareket ederek tüm dünyada, maddi ve manevi ihtiyaç sahibi herkesin yanında olmaya gayret eden Yesevi Hareketi bu kez arama kurtarma gönüllüleri ile insanlığa destek olmaya devam ediyor.

Faaliyetlerine eğitim ve kültür alanında başlayan, şu anda da sağlık, arama-kurtarma, insani yardım gibi hayatın tüm alanlarında tam teşekküllü bir şekilde faaliyetlerine devam eden ekibin Batı Anadolu Bölge başkanlığı tarafından Nazilli'de kurulan arama-kurtarma ekibi kısa sürede çalışmalarını hızlandırarak ekibini güçlendirdi.

"Herkesin desteğini bekliyoruz"

Yesevi Hareketi Batı Anadolu Bölge Sorumlusu, Aydın Yesevi Arama-Kurtarma Ekip Lideri Özgür Özkan: "Bugün burada Aydın Yesevi Arama-Kurtarma Ekibinin hem envanter tanıtımı hem de arama kurtarma faaliyetlerinin önemini anlatmak için etkinlik düzenledik. AFAD ile olan tüm eğitimlerimizi tamamladık. Hafif arama kurtarma akreditasyonu eğitimlerimizi de tamamladık. Yurt içinde olabilecek herhangi bir afet durumunda araç, ekipman ve ekip olarak hazır durumdayız. Akreditasyonu tamamlayan 33 kişilik bir ekibimiz var. Bu etkinlikteki amacımız da gönüllü sayımızı artırarak olası bir acil durumda daha fazla kişi ile müdahale edebilmek. Derneğimizin insani yardım kısmı da çorba ikram etti. Aracımız ve tüm ekipmanlarımız gönüllülerin bağışları ile alındı. Yaklaşık 600 bin TL'lik bir bağış toplandı. Ancak daha ihtiyaç duyduğumuz malzemeler var. Bunlar için de bağış toplamaya çalışıyoruz. Herkesin desteğini bekliyoruz" dedi.

"Kendimi her türlü afete karşı hazır hissediyorum"

Gönüllülerden Nermin Peynirci de konuşmasında gönüllü olmasının amacını anlatarak: "6 Şubat depreminden sonra ekibe katıldım. Akreditasyonumu da tamamlayarak ekibe dahil olduk. Şu anda kendimi her türlü afete karşı hazır hissediyorum. Herkesi de gönüllü olmaya davet ediyorum" dedi.

Aydın Yesevi Arama Kurtarma Ekibi tanıtıldı
Kaynak: İHA
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