Aydıntepe\'de öğretmenler ve öğrenciler iftar sofrasında bir araya geldi

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde öğrenciler ve öğretmenler, Şehit Oktay Altuntaş İlkokulunda düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Programda ilahiler söylendi, bilgi yarışması yapıldı ve hadis çekilişi gerçekleştirildi.

Okulda düzenlenen programa Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Bilgin de katıldı. İftarın ardından düzenlenen etkinliklerde öğrenciler hem dini bilgilerini tazeledi hem de çeşitli programlarla akşam boyunca bir arada vakit geçirdi. Programda ilahi korosu tarafından seslendirilen ilahilere hep bir ağızdan eşlik edildi. Daha sonra Esma'ül Hüsna konulu bilgi yarışması yapıldı. Öğrenciler, dini soruları cevaplamak için birbirleriyle yarıştı. Bilgi yarışmasının devamında ise hadis çekilişi gerçekleştirildi. Program, öğrencilere hediye çeklerinin verilmesiyle sona erdi. - BAYBURT