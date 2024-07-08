AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü İzmir\'de düğün töreninde nikah şahitliği yaptı

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Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Gülsüm Kozalı ve Hilali Tuntaş'ın İzmir'de düzenlenen düğün töreninde nikah şahitliği yaptı.

İzmir'de gerçekleştirilen görkemli bir düğün töreninde, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Bıyıklı Esnaf Odası Başkanı Salih Kozalı'nın kızı Gülsüm Kozalı ile ziraat mühendisi Hilali Tuntaş hayatlarını birleştirdi. AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, iş dünyasından ve sivil toplum kuruluşlarından birçok önemli isim katıldı. Kozalı ve Tuntaş aileleri, davetlileri kapıda karşılayarak yakından ilgilendi.

Gülsüm ve Hilali çifti alkışlarla salona girmesinin ardından, nikah töreni gerçekleşti. Töreninde, genç çiftin nikah şahitliğini AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü yaptı. Gençlerin mutluluklarına şahitlik eden Başkan Künkcü, ömür boyu mutluluğa 'evet' diyen çifte yeni hayatlarında mutluluk ve başarı temennilerini iletti.

Daha sonra genç çift, davetlilerle birlikte gece geç saatlere kadar çalan şarkılar eşliğinde gönüllerince eğlendi. - AYDIN