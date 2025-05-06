Ayhan Çelik'ten Anma Geleneği: 350 Döner Dağıttı - Son Dakika
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Ayhan Çelik'ten Anma Geleneği: 350 Döner Dağıttı

Ayhan Çelik\'ten Anma Geleneği: 350 Döner Dağıttı

İskenderun'da Ayhan Çelik, babasının ölüm yıl dönümünde 350 somun ekmek döner dağıttı.

06.05.2025 10:54
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Ayhan Çelik, vefat eden babasının somun ekmekte döner sevmesi üzerine her yıl babasının ölüm yıl dönümünde döner dağıtıyor.

İskenderun ilçesi uzun yıllardır dönercilik yapan Ayhan Çelik, 2021 yılında vefat eden babasını her yıl ölüm yıl dönümünde unutmuyor. Babasının kendi ellerinden yediği somun ekmek döneri sevmesi üzerine Çelik, babasının vefatının yıl dönümünde somun ekmekte döner dağıtmaya başladı. Döner dağıtma geleneğini 3 yıldır tekrarlayan Çelik, 350 somun ekmek döneri babasının sevdiği gibi hazırlayarak vatandaşlara dağıttı. Çelik'in hazırladığı dönerler 45 dakika içerisinde biterken, ücretsiz olarak dağıtılan döneri duyan öğrenciler ve vatandaşlar dükkan önünde uzun kuyruk oluşturdu.

"Saat 12'de de dağıtmaya başladık 45 dakikada 350 tane ekmek arası döneri dağıttık"

Babasının sevdiği somun ekmek arası 350 döneri ücretsiz dağıtan 43 yaşındaki Ayhan Çelik, "Çocukluğumdan beri dönercilik mesleğiyle ilgileniyorum. Millet yesin, faydalansın diye somun ekmek arası tavuk döner dağıttık. İskenderun'da lavaş ekmeği kullanılıyor ama babam somun ekmeği sevdiği için biz bugün 350 adet tavuk döneri somun ekmek arası dağıttık. İçimizden geldi babamın sevdiğini dağıtmak istedik. Sabah sekizde başladım, komple hepsini tıraşlayıp saat 12.00'ye kadar hazır ettik. Saat 12'de de dağıtmaya başladık 45 dakikada 350 tane ekmek arası döneri dağıttık. Babam 2021 yılı Nisan ayında vefat etti. Biz elimizden geldikçe maliyete bakmadan yani babamın sevdiğini dağıtmaya çalışıyoruz. Seneye de inşallah dağıtırız. Normalde maliyeti yüksek tatlı da alsak 1 bin - 2 bin TL tutacak ama biz maliyete bakmadan babam sevdiği için 350 tane döneri dağıttık. Bugün babamın ölüm yıl dönümü olduğu için dükkanımız da kapattık, yemeğimizi dağıttık tekrar açmayı düşünmüyoruz yani bugün kapalıyız" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ayhan Çelik'ten Anma Geleneği: 350 Döner Dağıttı - Son Dakika

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