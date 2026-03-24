Ayşe Tokyaz'nın kardeşi Esra Tokyaz'dan sanığa tepki

İstanbul Küçükçekmece'de 11 Temmuz 2025'te polis memuru Cemil Koç, üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı vahşice öldürüp cesedini bavul içinde yol kenarına bıraktı. Cinayete ilişkin yürütülen davanın dördüncü duruşması başladı. Duruşma öncesi kardeşi Esra Tokyaz Küçükçekmece Adliyesi önünde basın açıklamasında bulundu.

Esra Tokyaz

"CEMİL HENÜZ SEVİNDİREMEDİ, GÜCÜNÜ DE TOPARLAYAMAMIŞ"

Acılı kız kardeş Esra Tokyaz, "Cemil gücünü toplayıp öyle karşımıza çıkmak istiyordu, daha sevindireceğini söylüyordu, henüz sevindiremedi gücünü de toparlayamamış ki karşımıza bugün çıkamayacak. Oğuz yine aynı tehditlere devam etsin hatta bazı sanıkların avukatları kendi müvekkilleri dışında tüm sanıkları savunmaya da devam etsin. Biz hepimiz önceki duruşmada şahit olduk ve hepimiz tanığız, Cemil Koç üstümüze yürüyüp bize küfür ederken SEGBİS kaydı açılmadı ama umarım bu mahkemede SEGBİS kaydı açılır ve her şey bizim yaptıklarımızla değil de onun yaptıklarıyla zapta geçilir" diye konuştu.

ESRA TOKYAZ MAHKEME SALONUNDAN ÇIKARILDI

Gazeteci İhsan Yalçın'ın duruşma salonundan aktardıklarına göre; Esra Tokyaz’ın polis memuru Necdet Çetinkaya savunma yaparken araya girmesi üzerine, Mahkeme başkanı Esra Tokyaz’ın duruşma salonundan çıkmasını istedi. Esra Tokyaz buna itiraz edince mahkeme başkanı ile arasında tartışma çıktı. Polis memurlarının kolundan tutmaya çalışması üzerine Esra Tokyaz bağırarak tepki gösterdi.

Öldürülen Ayşe Tokyaz

İSTENEN CEZALAR

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık Cemil Koç hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu diğer 7 sanığın ise, 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Oğuz Kal hakkında da zanlı Cemil Koç’un işlediği suça iştirak ettiğinin belirlenmesi üzerine 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlar yönünden 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.