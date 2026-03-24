Ayşe Tokyaz'nın kardeşi Esra Tokyaz'dan sanığa tepki

24.03.2026 12:44  Güncelleme: 12:53
Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davanın 4'üncü duruşması öncesi basın açıklaması yapankardeşi Esra Tokyaz sanığa tepki gösterdi.

İstanbul Küçükçekmece'de 11 Temmuz 2025'te polis memuru Cemil Koç, üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı vahşice öldürüp cesedini bavul içinde yol kenarına bıraktı. Cinayete ilişkin yürütülen davanın dördüncü duruşması başladı. Duruşma öncesi kardeşi Esra Tokyaz Küçükçekmece Adliyesi önünde basın açıklamasında bulundu.

Esra Tokyaz

"CEMİL HENÜZ SEVİNDİREMEDİ, GÜCÜNÜ DE TOPARLAYAMAMIŞ"

Acılı kız kardeş Esra Tokyaz, "Cemil gücünü toplayıp öyle karşımıza çıkmak istiyordu, daha sevindireceğini söylüyordu, henüz sevindiremedi gücünü de toparlayamamış ki karşımıza bugün çıkamayacak. Oğuz yine aynı tehditlere devam etsin hatta bazı sanıkların avukatları kendi müvekkilleri dışında tüm sanıkları savunmaya da devam etsin. Biz hepimiz önceki duruşmada şahit olduk ve hepimiz tanığız, Cemil Koç üstümüze yürüyüp bize küfür ederken SEGBİS kaydı açılmadı ama umarım bu mahkemede SEGBİS kaydı açılır ve her şey bizim yaptıklarımızla değil de onun yaptıklarıyla zapta geçilir" diye konuştu.

ESRA TOKYAZ MAHKEME SALONUNDAN ÇIKARILDI

Gazeteci İhsan Yalçın'ın duruşma salonundan aktardıklarına göre; Esra Tokyaz’ın polis memuru Necdet Çetinkaya savunma yaparken araya girmesi üzerine, Mahkeme başkanı Esra Tokyaz’ın duruşma salonundan çıkmasını istedi. Esra Tokyaz buna itiraz edince mahkeme başkanı ile arasında tartışma çıktı. Polis memurlarının kolundan tutmaya çalışması üzerine Esra Tokyaz bağırarak tepki gösterdi.

Öldürülen Ayşe Tokyaz

İSTENEN CEZALAR

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık Cemil Koç hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Şantaj' suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Tutuklu diğer 7 sanığın ise, 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Oğuz Kal hakkında da zanlı Cemil Koç’un işlediği suça iştirak ettiğinin belirlenmesi üzerine 'Kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçuna iştirak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlar yönünden 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Katil zanlısı Cemil Koç
Kaynak: İHA

İBB davasında sekizinci gün Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı İBB davasında sekizinci gün! Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı
Denize sıfır stadyum Milli maçla açılacak Denize sıfır stadyum! Milli maçla açılacak
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
Fenerbahçe’ye yıldız yağacak Yeni transfer listesi belli oldu Fenerbahçe'ye yıldız yağacak! Yeni transfer listesi belli oldu
“Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor“ iddiasına en net yanıt "Telefon tutucu ve araç kokusu yasaklanıyor" iddiasına en net yanıt
İran’ın füzenin üstüne koyduğu fotoğraf Trump’ı sinirlendirecek İran'ın füzenin üstüne koyduğu fotoğraf Trump'ı sinirlendirecek
Belediye ile 999 yıllık anlaşma imzaladılar 3025 yılına kadar onların Belediye ile 999 yıllık anlaşma imzaladılar! 3025 yılına kadar onların
Altın fiyatı düştü, Kuyumcukent’te gram altın tükendi Altın fiyatı düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
Ne oldu sana Muslera Son hali çok şaşırttı Ne oldu sana Muslera? Son hali çok şaşırttı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ifadesi ortaya çıktı
Ameliyata alınan Victor Osimhen’in son durumu açıklandı Ameliyata alınan Victor Osimhen'in son durumu açıklandı
Milli Takım kampına damga vuran ziyaret Milli Takım kampına damga vuran ziyaret

14:20
İran’da Ali Laricani’nin yerine gelen isim belli oldu
İran'da Ali Laricani'nin yerine gelen isim belli oldu
14:15
Fenerbahçe’de Divan Kurulu Toplantısı ertelendi
Fenerbahçe'de Divan Kurulu Toplantısı ertelendi
14:01
Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı
14:01
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP’ye döndü
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü
14:00
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit oldu
13:39
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu Hakan Ural’dan imalı sözler
Alaattin Kadayıfçıoğlu neredeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler
13:01
İşte İsrail’in kabusu olan o füze: Demir Kubbe’yi delip geçti
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti
12:58
Milli maçımızı icra memuru hakem yönetecek
Milli maçımızı icra memuru hakem yönetecek
12:37
Kuyumcularda altın kalmadı Dükkanın camına asılan yazı bomba
Kuyumcularda altın kalmadı! Dükkanın camına asılan yazı bomba
12:18
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri ve savunması
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması
11:50
Bahçeli’den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Asıl rejim değişikliği o ülkede olmalıdır
11:04
Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi
Merkez bankalarından dikkat çeken altın hamlesi
