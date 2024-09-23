Ayşegül Konukoğlu, 2BE4A ile Global Pazara Açılıyor

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Tasarladığı denim ürünlerini 2BE4A markası ile iç ve dış pazarlara ulaştırmayı amaçlayan Ayşegül Konukoğlu, 2025 yılını yurt dışı fuarlarla katılarak tanıtım etkinliklerinde bulunmayı hedefliyor.

Konukoğlu, 2BE4A markası ile İstanbul Fuar Merkezi'nde açılan IFCO 2024-25 Sonbahar-Kış, Kadın ve Erkek Moda Trendleri Fuarı The Core bölümünde yer aldıklarını söyledi.

"Markamızı ziyaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Nihan Peker Orman'a çalışmalarımızı anlattık, feyz aldık" diyen Ayşegül Konukoğlu, tasarladıkları denim ürünleri bünyelerindeki Ar-Ge biriminde hazır hale getirdiklerini söyledi.

Ar-Ge çalışmalarının ardından üretimi gerçekleştirip satış aşamasına geçtiklerini kaydeden Konukoğlu, "Denim ürünlerinin dünyada büyük mağazalarda bilinirliğinin artacağını düşünerek 2020 yılında sektöre giriş yaptım. Bunda moda, tekstil ve tasarım bölümü mezunu olmamın da etkisi olmuştur" ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki şirket merkezinde hem sergi salonu hem de Ar-Ge birimi bulunduğuna vurgu yapan Konukoğlu, 2BE4A olarak ilk defa fuara katıldıklarına dikkat çekti.

Bu fuar özelinde Moda Tasarımcıları Derneği'nin organize ettiği özel salondaki The Core bölümünde yer aldıklarını hatırlatan Ayşegül Konukoğlu, şöyle devam etti:

"Yurt dışından ziyaretçiler tasarımlarımıza yoğun ilgi gösterdi. Bu anlamda fuar beklentilerimizi karşıladı. Şubat ayında düzenlenecek aynı amaçlı fuara da katılmak 2025 yılı planlarımız arasındadır.

Önümüzdeki yıl öncelikle Milano, Londra, Dubai ve uygun olursa Riyad'da yapılacak sektörel fuarlara katılacağız. Avrupa'daki fuarlara katılarak, anlaşacağımız mağazalarda ürünlerimizi pazara sunmayı amaçlıyoruz. Yine 2025 yılında Körfez Ülkeleri'nde sektörün önde gelen mağazalarında ürünlerimizi hedef kitle ile buluşturmayı öngörüyoruz."

Ayşegül Konukoğlu, 2BE4A markası ile Türkiye'de ve dünyada daha fazla satış noktasında yer almak amacıyla çalışmalar yaptıklarını da sözlerine ekledi. - GAZİANTEP