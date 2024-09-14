Ayşenur Eygi\'nin Cenaze Töreni

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İsrail'in katlettiği Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanırken, tabuta sımsıkı sarılan yakınları, kızlarından bir an olsun ayrılamadı. Gözyaşlarına boğulan ve zaman zaman baygınlık geçiren yakınları, güçlükle sakinleştirilebildi.

İsrail tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da katledilen Türk-ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi Aydın Didim Merkez Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Didim Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Ayşenur'un yakınları son kez kızlarının tabutuna sarılırken gözyaşları ise sel oldu.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreninin ardında Didim Asri Mezarlığı'na getirildi. Mezarlıkta tekbirlerle defnedilen Ayşenur için gözyaşları sel oldu. Ayşenur'un yakınları ise son kez tabutuna dokundu. Babası Suat Eygi ise kızının mezarına toprak atılırken zorlukla ayakta durabildi. - AYDIN