Ayşenur'un Anneannesinin Acı Sözleri

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Ayşenur'un anneannesi Nevran Birden: "Gidip geleceğim dedi, dönmedi"

AYDIN - İsrail tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi, Aydın'ın Didim ilçesinde son yolculuğuna uğurlanırken, torunu Eygi'nin ölümünün bütün ölümlerini bastırdığını ifade eden anneanne Nevran Birden; "Çocuğum gidip geleceğim dedi ama dönmedi" dedi.

İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, Didim ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Didim Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine yoğun bir katılım olurken, ayakta durmakta zorlanan Ayşenur'un anneannesi Nevran Birden; "Çok ölümlerim oldu ama bu hepsini bastırdı" dedi. Ayşenur'un gidip de geri gelmediğini ifade eden anneanne Birden; "Benim çocuğum çok tatlı bir kızdı. 'Gidip geleceğim' dedi dönmedi. Kurşunları yedi benim çocuğum. 230 metre ileriden vurmuşlar. Ağacın dibindeymiş yavrum. Cuma gününden beri yerde miyim, gökte miyim bilmiyorum. Çok ölülerim oldu ama bu hepsini bastırdı" dedi.

"Kalemlerle savaşmaya devam edeceğiz"

Ayşenur Ezgi Eygi'nin kuzeni Gülşah Aslan ise ölüm sebebinin doğru bir şekilde açıklanması isteyerek "Çok şükür kısa zamanda geldi. Daha uzun zamanda da gelebilirdi. Sağolsun devletimiz süreci hızlandırdı ama 3 otopsiye girdi bu kız. Keskin nişancıyla vurulmasına rağmen. Bunu inkar etmeye çalışıyorlar. Savaşsız bölgede zeytin ağacının altında kaldı diyorlar. 6 kere kalp masajı yapıldı. Öldü ama sebebini doğru bir şekilde açıklamalarını istiyoruz. Bunun için de dava sürecini takip edeceğiz. Kalkıp elimize silah alıp savaşamayız ama kalemlerle savaşmaya devam edeceğiz. Kalemler silah olacak. Ulaşabileceğim herkese ulaşacağım. Çünkü o raporu düzeltmeleri gerekiyor" diye konuştu.

"İnşallah savaşın durmasına vesile olur"

Ayşenur'un savaş karşıtı bir çocuk olduğunu söyleyen teyze Münevver Aslan da; "Vatanına insanlara hizmet eden bir evlattı. Nitekim, mücadelesinin sonucunda da hedefinin odağında giden çok öngörülü bir çocuktu. İnsanlık için uğraşan, çocuklar için uğraşan, savaş karşıtı bir çocuktu. İçim yanıyor. İnşallah bu durum, savaşı durdurmaya vesile olur. İnşallah savaşı durdurur. Mücadelesi inşallah yarıda kalmaz" dedi.