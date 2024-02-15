Aytaç Doğan, Çerkezköy\'de konser verdi

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Çerkezköy Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında dünyaca ünlü kanun virtüözü Aytaç Doğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi.

Çerkezköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak Atatürk Kültür Merkezi'nde virtüöz Aytaç Doğan konseri düzenlendi. Doğan'ın konserinden önce Çerkezköy Belediyesi tarafından dinleyicilere Sevgililer Günü dolayısıyla karanfil dağıtıldı.

Belediye Meclis Üyeleri Cengiz Memiş, Bulut Becerik ve Belediye Başkan Yardımcısı Levent Yıldırım'ın da katıldığı konserin sonunda sahneye çıkan Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Doğan ve ekibini performanslarından dolayı tebrik etti. Akay, "İnşallah kısa sürede yeniden birlikte oluruz. Gerçekten mükemmel bir performans ile herkesi hayran bıraktınız. Size ve ekibinize teşekkür ediyorum" dedi.