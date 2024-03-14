Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı ve Milletvekili Serkan Sarı da ziyaretlere katıldı. Seçimlerde Ayvalık ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için destek istendi.

14.03.2024 11:30  Güncelleme: 12:29
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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Mesut Ergin'in esnaf ziyareti programına, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı ile birlikte katılan Erden Köybaşı ve Milletvekili Serkan Sarı'ya vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, 31 Mart seçimlerinde Ayvalık'taki sonucu şimdiden görebildiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Ama yine de bu sonucu şansa bırakamayız. Bugün İl Başkanım ile beraber Ayvalık'tayız. İlçe Başkanımız Hüseyin Şalmanlı'nın hazırladığı program doğrultusunda, Mesut Ergin başkanımıza desteğe geldik. Şu anda esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Görüyoruz ki; esnafımız Mesut başkanımızın çalışmalarımızdan gayet memnun. O'nu bu dönem çok daha güçlü bir şekilde sandıktan çıkarabilme iradesini ortaya koymuş. Görünen o ki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni de Ahmet Akın kazanacak ve böylelikle, Ayvalık Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tamamen koordineli çalışarak, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Ayvalık'ımıza en iyi hizmetler getirilecek. Sorunlar çok daha çabuk çözülecek. Ayvalık'ın büyükşehirde bir değişim talebi var. Çünkü mevcut büyükşehir iktidarı 10 yıldır görevde olmasına rağmen bugüne kadar sorunlar karşısında çözüm üretemedi. Kanalizasyon, altyapı, su sorunlarına çözüm üretmedi ama bugün bakıyorsunuz, aynı irade yeni vaatlerle bunları sunmaya çalışıyor. 10 yılda yapamadıklarını önümüzdeki 5 yılda yapacaklarını iddia ediyorlar. Bu kadronun bu sorunları çözemeyeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu yüzden de Balıkesir'den Ayvalık'a ve 20 ilçede çok ciddi bir iradeyi ortaya koymamız gerekiyor. Bu yüzden de Ahmet Akın Başkanımızı Balıkesir'de, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçmemiz gerekiyor. Ayvalık halkı zaten bu iradeyi görüyor. Bu kararlılığı da ortaya koymuş vaziyette. Ayvalık; her zaman olduğu gibi, Ayvalık; cumhuriyetçi, Atatürkçü, laik ve gerçekten demokrat bir kent olduğunu bu seçimde de gösterecektir. Görüyorum ki CHP adına Balıkesir'in en başarılı ilçesi Ayvalık olacak. Bu anlamda Belediye Başkanımız Mesut Ergin'e çok teşekkür ediyoruz. İlçe Başkanımız Hüseyin Şalmanlı'ya da yaptığı çalışmalar nedeniyle şükranlarımızı sunuyor, Ayvalık'taki tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz."

KÖYBAŞI: "1 NİSAN SABAHINDA İNŞALLAH MASMAVİ BİR GÜNE UYANACAĞIZ"

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bilboardlarda gerçek belediyecilik yapacaklarını söylemeye çalıştıklarını belirten CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı da "Gördüğünüz gibi, bugüne kadar nasıl bir makyaj belediyeciliği yaptıklarını da, aslında kendileri de itiraf ediyorlar. Ama onların 'Gerçek Belediyecilik' dediklerini, CHP iktidarında, büyükşehir ile beraber Ayvalık gerçek belediyecilik hizmeti alarak, nasıl bir gerçek belediyeciliğin olduğunu görecek. Ayvalık zaten seçimler için kararını vermiş, Ayvalık'ta Mesut Ergin, Büyükşehir de ise Ahmet Akın'a tam destek verecek. Herkesle birlikte, 1 Nisan sabahında inşallah masmavi bir güne uyanacağız" diye konuştu.

ERGİN: "ÇALIŞMALARIMIZ ÇOK İYİ GİDİYOR"

Ayvalık Belediye Başkanı ve CHP Ayvalık Belediye Başkan Adayı Mesut Ergin ise yaptıkları esnaf ziyaretleri için CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ve CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın Ayvalık'a gelerek kendilerine destek vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

31 Mart'ta yapılacak seçimlerde sürdürdükleri seçim maratonunun tüm hızıyla sürdüğünü kaydeden Başkan Ergin, "Allah'a çok şükür çalışmalarımız çok iyi gidiyor. İnşallah Ayvalık'ta olduğu gibi Balıkesir Büyükşehir'de Ahmet Akın Başkanımızın öncülüğünde sosyal belediyecilik ile Balıkesirliler tanışmış olacaklar. İnşallah seçimlerde Ayvalık ile Balıkesir Büyükşehir belediyelerini bütünleştirmiş olacağız" dedi.

ŞALMANLI: "BİZ BU SEÇİMİ KAZANIYORUZ"

CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı ise CHP Ayvalık İlçe Örgütü'nün kadın ve gençleriyle sahada çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğünü belirterek, "Kadınlarımız ev ev dolaşıyorlar. Gençlerimiz sahada koşturuyor. Bugün de bir esnaf ziyareti planlamıştık. Bu çalışmamıza da İl başkanımız ve milletvekilimiz de iştirak ettiler. Biz bu seçimi kazanıyoruz. Ama bizim hedefimiz bir tane daha fazla oy alabilmek. Bunun için yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. İnşallah Ayvalık'ta Mesut Ergin, Balıkesir'de de Ahmet Akın'ı Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreceğiz. Böylelikle de büyükşehir belediyesinin Ayvalık'ta görünmeyen 10 yıldır faydalarını görebilme imkanına da kavuşacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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