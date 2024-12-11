Ayvalık Kent Konseyi Yeni Yerine Taşındı

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Balıkesir'in Ayvalık Kent Konseyi, İsmet İnönü Kültür Merkezi'ndeki yeni yerine taşındı. Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun, kentin, geleceğini, yarınını ilgilendiren her türlü konunun, bundan böyle İsmet İnönü Kültür Merkezi'nin çatısı altında değerlendirileceğini, kararların alınacağını söyledi.

Kent Konseyi'nin yeni hizmet binasını ziyaret eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Tarihi ve kültürel mirasların eşsiz örneklerine ev sahipliği yapan Ayvalık'ımızı çok daha ileriye taşıyacak hizmetlerimizi artırmak ve ortak aklı önemseyen bir anlayışla kentimizin tüm dinamiklerinin fikirlerini almak adına Kent Konseyi'mize yepyeni bir alanı kazandırdık. Yenilenen bir anlayışla bünyesinde çalışmalarını sürdürecek olan Ayvalık Kent Konseyi'ne ziyaretimizde yürütme kuruluyla fikir alışverişinde bulunduk. Bu yeni ve sistemli çatının altında Ayvalık için hep birlikte düşünecek, fikir üretecek ve bu güzel kenti yarınlara taşıyacağız. Kentimizin geleceği için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR