Ayvalık'ta 2024'te 8 Bin 440 Can Dosta Dokundu - Son Dakika
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Yerel

Ayvalık'ta 2024'te 8 Bin 440 Can Dosta Dokundu

Ayvalık\'ta 2024\'te 8 Bin 440 Can Dosta Dokundu

Ayvalık Belediyesi, 2024 yılı boyunca sokak hayvanlarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda toplam 8 bin 440 can dostuna dokunarak, 1745 hayvanı kısırlaştırdı, tedavi etti ve aşılarını yaptı. Başkan Mesut Ergin, yeni hayvan barınağı için altyapı çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

16.01.2025 13:03  Güncelleme: 13:05
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Ayvalık Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü 2024 yılı boyunca 8 bin 440 can dosta dokundu, bin 443'ü kedi, 302'si köpek olmak üzere toplam bin 745 can dost kısırlaştırıldı, tedavi edildi, aşıları yapıldı ve 62'si sahiplendirildi.

Ülke genelinde sokak canlısı popülasyonun ve nüfusa oranının en yüksek olduğu kentlerden biri olan Hayvan Dostu Ayvalık'ta, sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmaları yıl boyunca titizlikle sürdürdüklerini hatırlatan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçe Belediyesi imkanlarıyla 8 bin 440 can dosta dokunmanın önemli bir başarı olduğunu söyledi.

Ayvalık Belediyesi Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen can dostların ve barınağın diğer sakinlerinin de sahiplendirilmesinde daha duyarlı olunması gerektiğini ifade eden Başkan Mesut Ergin "Yeni hayvan barınağı ile ilgili altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Hizmete açıldığında, can dostların en sağlıklı ve çağdaş şartlarda bakımları yapılacak ve sahiplendirilmeleri için elimizden gelen her türlü katkıyı yapacağız. Hayvanseverlerden gelen tüm yardım ve destekler için de herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ayvalık'ta 2024'te 8 Bin 440 Can Dosta Dokundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalık'ta 2024'te 8 Bin 440 Can Dosta Dokundu - Son Dakika
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