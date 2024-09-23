Ayvalık'ta 32. Geleneksel Engelliler Şenliği Başladı - Son Dakika
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Yerel

Ayvalık'ta 32. Geleneksel Engelliler Şenliği Başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Balıkesir Büyükşehir ve Ayvalık Belediyeleri tarafından düzenlenen geleneksel engelliler şenliği 400 engelli ve ailesinin katılımıyla başladı. Şenlik, sosyal yaşama katılım ve engelli hakları konularına vurgu yaparak, 32 yıl aralıksız süren önemli bir etkinlik haline geldi.

23.09.2024 15:50
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel engelliler şenliği 400 engelli ve ailesi katılımıyla başladı.

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılışı serenomisinde konuşan Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Genel Başkanı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Aynur Dankaz, şenliğin 32.sini düzenlemekten duydukları gururu dile getirdi.

Şenliklerin başlaması nedeniyle çok mutlu olduklarını belirten Dankaz, "Takvim yapraklarını, Ayvalık'taki şenlik bir an önce gelsin diye yırtarak bugünlere gelen çocuklarımızla, sesimi telefonda duyduklarında 'Ayvalık şenliği ne zaman?' diye soran çocuklarımıza ve bugünü özlemle bekleyen ailelerimizi Ayvalık'ta bir kez daha buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim federasyona bağlı derneklerimiz, ailelerimiz ve toplumdaki engellilerimizle hepimizin bir hikayesi var. Bu hikayemiz, evrensel. Kaliteli ve eşit bir yaşam için yan yana gelen hikayelerimiz var. Tabiki d ebirde Ayvalık'taki engelliler şenliğimiz var. Bu etkinlik bir şenlik değil. Burası hayata karıştığımız önemli bir fırsat. Çünkü bizim ailelerimizin en önemli sorunlarından biri, sosyal yaşama dahil olabilmek. Çocuklarımız soyla yaşama; ailede ve okulda dahil oluyorlar. Biz hep tekrar ediyoruz. Eşit, erişilebilir ve kapsayıcı bir eğitim modeli istiyoruz." dedi.

Törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de şenliğin bugüne kadar yapılanlar arasında en uzun soluklu bir etkinlik olduğunu söyledi.

Pandemi dönemi dışında aralıksız 32 yıldır kutlanan, engelli gençlerin ve onların ailelerinin yılda bir kez de olsa yaşamın içinde insanların olumsuz bakışlarından ve baskılarından uzak düzenlenen şenlikte konukların beş gün boyunca keyifli zamanlar geçireceğini hatırlatan Başkan Ergin, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen engelli gençlerimize, çocuklarımıza ve ailelerine kucak açmaktan her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Şehrimize Ayvalık'ımıza hoş geldiniz. Bu şenlik artık Ayvalık ile özdeş bir şenlik oldu. Beş gün boyunca konuk ettiğimiz engelli dostlarımız, şenlik bitip de yaşadıkları şehirlere döndüklerinde, kentimizi, engelli dostu Ayvalık'ı, engelli dostu insanları, engelli haklarına sahip çıkışımızı ve konukseverliğimizi anlatacak. Şunu unutmamız gerekiyor; yaşamı paylaşmak için hiçbir engel yoktur. Biz ayrıca şunu da çok iyi biliyoruz korunması gereken engelli değil, onların haklarıdır." diye konuştu.

"Konuşmaların ardından Ankara Engelsiz ve Eşit Yaşam Derneği kurucusu yazar Fehmi Helvacıoğlu, Ayvalık üzerine yazdığı şiirini okudu ve katılanlar tarafından dakikalarca alkışlandı. Tören, halk oyunları gösterisi ve engellilerin geleneksel geçiş kortejiyle sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ayvalık'ta 32. Geleneksel Engelliler Şenliği Başladı - Son Dakika

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