Ayvalık'ta ev yangını korkuttu - Son Dakika
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Ayvalık'ta ev yangını korkuttu

09.03.2022 08:34

Ayvalık'ta ev yangını korkuttuBALIKESİR Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, meydana gelen ev yangınında bir ev büyük oranda hasar gördü.

Ayvalık'ta ev yangını korkuttu

BALIKESİR Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, meydana gelen ev yangınında bir ev büyük oranda hasar gördü.

Ayvalık'ta Zekibey Mahallesi Zafer Sokak'ta Hatice Ankaralı'ya ait iki katlı bir evde yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangında evin çatı katı ve ikinci katı büyük hasar gördü. Yangın; olay yerine kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler tarafından kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralının bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ayvalık'ta ev yangını korkuttu
Ayvalık'ta ev yangını korkuttu
Ayvalık'ta ev yangını korkuttu
Ayvalık'ta ev yangını korkuttu

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Balıkesir, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ayvalık'ta ev yangını korkuttu - Son Dakika


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