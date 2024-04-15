Ayvalık\'ta Bayram Tatilinde 15 Bin Ton Çöp Toplandı

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Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğrayan Ayvalık'ta Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, üç vardiya halinde 24 saat mesai yaparak yaklaşık 15 bin tona yakın çöp topladı.

Konteyner boşaltan çöp kamyonlarıyla günlük ortalama 915 ton çöp toplayan ekipler, 24 saat boyunca aralıksız çalıştı. 9 günlük tatil boyunca sadece büyük çöp kamyonlarının kaldırdığı konteynerlerin atık miktarı 8 bin 250 tonu buldu.

7 adet çöp taksinin ve traktörlerin de durmadan çalıştığı bayram tatilinde, süpürge ekiplerinin de aralarında bulunduğu tüm ekipler hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü.

Yapılan hesaplamalar doğrultusunda 9 günün sonunda ilçede yaklaşık 15 bin ton çöp toplandığı belirlendi.

Başkan Mesut Ergin, "Kentimize konuk olan vatandaşların rahat ve sağlıklı bir ortamda yaşaması için çalışmalarımızı ara vermeden gerçekleştirdik. Bayram tatilcilerinin akınına uğrayan Ayvalık'ımızda yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırladık. Kentimizin dört bir yanında tüm çalışmaları bu yoğunluğa rağmen sürdüren, dokuz günlük tatilin kaç gününü ailesiyle birlikte geçirebileceğini düşünmeden gece gündüz çalışan, emekleriyle yüzümüzü kara çıkarmayan çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık" dedi.