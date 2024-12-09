Ayvalık\'ta Yağmur Sonrası Temizlik Çalışmaları

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Balıkesir'in Körfez bölgesi ve Ayvalık'ta geçtiğimiz hafta içinde yoğun bir şekilde devam eden yağışların ardından, kent içinde oluşan yaprak, dal, kum ve çöp birikintileri, Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi.

Rögar ve mazgalların tümü elden geçirildi temizlendi ve mazgalların kontrolleri yapıldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaz sezonunun bitiminin ardından kışa hazırlık yaptıklarını, kentin dört bir yanında yağmur suyu kanalları ve mazgalların titizlikle temizlenip kışa hazırlık yaptıklarını söyledi.

Başkan Mesut Ergin, yağmur suyu kanalları ve mazgalların, ayrıca rögarların sık aralıklarla ve düzenli olarak kontrollerinin yapıldığını belirterek, "Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - BALIKESİR