Ayvalık\'ta yangın sonrası 33 bin ağaçla yeşillendirildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 2017 yılında Hakkıbey Yarımadasında çıkan yangında siyaha bürünen orman arazisi tekrar yapılan çalışmalar ile 33 bin ağaç ile yeşillendirildi.
Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Orman Genel Müdürlüğünün 2017 yılında Ayvalık Hakkı Bey Yarımadasında çıkan orman yangını sonrası bölgede yapılan çalışmaları basın mensupları ile paylaştı. Sahada yapılan çalışmaları basın mensuplarına yerinde gösterdi.
Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran gazetecilere yaptığı açıklamada yanan her orman alanının çok kısa bir sürede tekrar ağaçlandırıldığını ifade ederek "Orman Genel Müdürlüğü olarak yanan orman sahalarında yaptığımız çalışmaları basınla paylaşmak istedik. Orman Genel Müdürlüğü olarak biz bütün yanan orman sahalarında anayasamızın 169. maddesine göre bir yıl içerisinde ağaçlandırmak zorundayız" dedi.
Yanan ormanlık alanların bir metrekaresinin bile yapılaşmaya açılmadığının altını çizen Kayıran "Bu ağaçlandırma çalışmalarını da Balıkesir'imizde olduğu gibi Türkiye genelinde de yapıyoruz. Bunu yaparken kesinlikle bu yanan sahadan bir metrekare bile yapılaşmaya, ne bileyim otel yapılmasına, farklı amaçlarla kullanılmasına kesinlikle izin verilmemektedir ve bu sahaların tamamı ağaçlandırılmaktadır. Maalesef kamuoyunda böyle bir yanlış algı var. İşte özellikle sahil kesimlerinde burada olduğu gibi Ayvalık'ta yanan sahalarda yapılaşmaya açılıyor, otel yapılıyor gibi yanlış bir algı var. Bu kesinlikle yanlış bir algı. Dediğim gibi biz buraların bir metre karesini bile ziyan etmeden tamamen ağaçlandırıyoruz" dedi.
Son yirmi yılda meydana gelen orman yangınları hakkında bilgi veren Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran "Balıkesir'imizde son 20 yılda, bin 271 adet orman yangını oldu ve 5 bin 800 beş hektar orman alanı zarar gördü. Biz bunların dediğim gibi yine tamamını ağaçlandırdık. Bulunduğumuz saha Ayvalık İşletme Şefliği, Cennet Koyun'daki bir sahamız. Burası 2017 yılında yanan bir alan. Yaklaşık 20 hektarlık bir saha. Burada da özellikle kızılçam, fıstık çamı, servi, yalancı akasya, ağaç türleriyle 33 bin adet fidan dikilmiş ve saha başarılı hale getirilmiştir" dedi. - BALIKESİR
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