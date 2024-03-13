Ayvalık'ta yangın sonrası 33 bin ağaçla yeşillendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ayvalık'ta yangın sonrası 33 bin ağaçla yeşillendirildi

Ayvalık\'ta yangın sonrası 33 bin ağaçla yeşillendirildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 2017 yılında çıkan yangında siyaha bürünen orman arazisi, yapılan çalışmalar sonucunda 33 bin ağaçla yeşillendirildi. Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, yangın sonrası yapılan çalışmaları basın mensuplarına göstererek, yanan orman sahalarının anayasaya göre bir yıl içinde ağaçlandırıldığını belirtti. Kayıran, yapılaşmaya izin verilmediğini ve tüm sahaların tamamen ağaçlandırıldığını vurguladı.

13.03.2024 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 2017 yılında Hakkıbey Yarımadasında çıkan yangında siyaha bürünen orman arazisi tekrar yapılan çalışmalar ile 33 bin ağaç ile yeşillendirildi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Orman Genel Müdürlüğünün 2017 yılında Ayvalık Hakkı Bey Yarımadasında çıkan orman yangını sonrası bölgede yapılan çalışmaları basın mensupları ile paylaştı. Sahada yapılan çalışmaları basın mensuplarına yerinde gösterdi.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran gazetecilere yaptığı açıklamada yanan her orman alanının çok kısa bir sürede tekrar ağaçlandırıldığını ifade ederek "Orman Genel Müdürlüğü olarak yanan orman sahalarında yaptığımız çalışmaları basınla paylaşmak istedik. Orman Genel Müdürlüğü olarak biz bütün yanan orman sahalarında anayasamızın 169. maddesine göre bir yıl içerisinde ağaçlandırmak zorundayız" dedi.

Yanan ormanlık alanların bir metrekaresinin bile yapılaşmaya açılmadığının altını çizen Kayıran "Bu ağaçlandırma çalışmalarını da Balıkesir'imizde olduğu gibi Türkiye genelinde de yapıyoruz. Bunu yaparken kesinlikle bu yanan sahadan bir metrekare bile yapılaşmaya, ne bileyim otel yapılmasına, farklı amaçlarla kullanılmasına kesinlikle izin verilmemektedir ve bu sahaların tamamı ağaçlandırılmaktadır. Maalesef kamuoyunda böyle bir yanlış algı var. İşte özellikle sahil kesimlerinde burada olduğu gibi Ayvalık'ta yanan sahalarda yapılaşmaya açılıyor, otel yapılıyor gibi yanlış bir algı var. Bu kesinlikle yanlış bir algı. Dediğim gibi biz buraların bir metre karesini bile ziyan etmeden tamamen ağaçlandırıyoruz" dedi.

Son yirmi yılda meydana gelen orman yangınları hakkında bilgi veren Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran "Balıkesir'imizde son 20 yılda, bin 271 adet orman yangını oldu ve 5 bin 800 beş hektar orman alanı zarar gördü. Biz bunların dediğim gibi yine tamamını ağaçlandırdık. Bulunduğumuz saha Ayvalık İşletme Şefliği, Cennet Koyun'daki bir sahamız. Burası 2017 yılında yanan bir alan. Yaklaşık 20 hektarlık bir saha. Burada da özellikle kızılçam, fıstık çamı, servi, yalancı akasya, ağaç türleriyle 33 bin adet fidan dikilmiş ve saha başarılı hale getirilmiştir" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayvalık'ta yangın sonrası 33 bin ağaçla yeşillendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:43 Mahkemenin İbrahim Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı Mahkemenin İbrahim Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı
14:27 Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
14:11 3 kız kardeşi hayattan soğutan istismar: Özel bölgeme dokundu, defalarca sarılıp zorla dudağımdan öptü 3 kız kardeşi hayattan soğutan istismar: Özel bölgeme dokundu, defalarca sarılıp zorla dudağımdan öptü
13:55 Gaye Erkan’ın istifasının arkasında yüksek faiz kararı mı var İletişim Başkanlığı iddiaya sessiz kalmadı Gaye Erkan'ın istifasının arkasında yüksek faiz kararı mı var? İletişim Başkanlığı iddiaya sessiz kalmadı
13:36 CHP’deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı Aralarında İmamoğlu’nun danışmanı da var CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı! Aralarında İmamoğlu'nun danışmanı da var
15:17 Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi’nde onur kırıcı arama uygulamasını kabul etmedi Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi'nde onur kırıcı arama uygulamasını kabul etmedi
15:04 Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi’nin İkinci Toplantısı Bağdat’ta Yapılacak Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi'nin İkinci Toplantısı Bağdat'ta Yapılacak
14:40 Ali Koç’tan Galatasaray’a sert sözler: Türk futbolu için değil, belki de ülke için beka sorunusunuz Ali Koç'tan Galatasaray'a sert sözler: Türk futbolu için değil, belki de ülke için beka sorunusunuz
14:34 Zafer Partisi’ne 24 saatte 2 ayrı saldırı: Çadır kundaklandı, parti üyesi 1 kişi bıçaklandı Zafer Partisi'ne 24 saatte 2 ayrı saldırı: Çadır kundaklandı, parti üyesi 1 kişi bıçaklandı
14:21 Murat Cemcir, eski dostu Ahmet Kural’ı tek kalemde sildi: Yollarımızın kesişmesine gerek yok Murat Cemcir, eski dostu Ahmet Kural'ı tek kalemde sildi: Yollarımızın kesişmesine gerek yok
13:03 Kedi Eros’u vahşice katleden İbrahim Keloğlan: Ben bir suç makinesi değilim Kedi Eros'u vahşice katleden İbrahim Keloğlan: Ben bir suç makinesi değilim
11:40 ABD merkezli dergiden ’Türkiye Batı’nın Dostu Değil’ başlıklı skandal analiz ABD merkezli dergiden 'Türkiye Batı'nın Dostu Değil' başlıklı skandal analiz
11:27 Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 15:30:42. #1.11#
SON DAKİKA: Ayvalık'ta yangın sonrası 33 bin ağaçla yeşillendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement