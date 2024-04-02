Ayvalık'taki pirina fabrikasının çevre izni davası istinaftan döndü

Ayvalık'taki pirina fabrikasının çevre izninin iptali için açılan davaya verilen ret kararı istinaftan döndü. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Biz bu hukuk mücadelesini verirken, AKP adayı bırakın mücadele vermeyi, kendisi Çevre Bakanlığı'na konuyu bir kez bile iletmiş mi? Sevsinler senin çevreciliğini" dedi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde faaliyet gösteren Doğuş Pirina Fabrikası'na Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen çevre izin ve lisans belgesinin iptali davasının reddedilmesi kararı İstinaf Mahkemesi'nden döndü. Bursa Bölge İdare Mahkemesi, Ayvalık Belediyesi'nce açılan ve Ayvalık Tabiat Derneği'nin de müdahil olduğu davayı reddeden Balıkesir 1. İdare Mahkemesi'nin kararını bozarak davanın yeniden görülmesine hükmetti.
Doğuş Pirina'ya karşı belediyenin açtığı davayı Balıkesir İdare Mahkemesi'nin ret kararı verdiğini hatırlatan Başkan Ergin, üst mahkemeye yapılan itirazın kabul edildiğini duyurdu. Aynı şekilde Bilfer madenciliğe karşı üst mahkemeye yapılan itirazın da kabul edildiğini, dosyada keşif ve bilirkişi incelmesi yapılarak yeniden yargılamasının yapılacağını belirten Başkan Ergin, şunları kaydetti:
"Balıkesir İdare Mahkemesi'nin verdiği ret karlarına karşı bir üst mahkemeye itiraz ettik. Üst mahkeme itirazımızı kabul etti. Bu güzel haberi bugün aldık, ilk kez de burada Doğuş Pirina'nın havasını solunamaz hale getirdiği Armutçuk'tan paylaşıyorum. Biz bu hukuk mücadelesini verirken AKP adayı bırakın mücadele vermeyi, kendisi Çevre Bakanlığı'na konuyu bir kez bile iletmiş mi? Sevsinler senin çevreciliğini. Çevreciyim diye geçiniyor ilçe başkanlığı yaptığı üç yıl boyunca, mücadele ettik, eylem yaptık bugüne kadar bir kez olsun halkın yanında durup kentine sahip çıktığını göstermedi."
NE OLMUŞTU?
İzmir Çanakkale yolu Ayvalık sapağında bulunan prina fabrikasında 15 Aralık 2020 tarihinde pirina havuzunun istinat duvarının patlaması ve yıkılması sonucunda pirina malzemelerinin Çanakkale-İzmir karayoluna akmıştı. Bu akan atık suların Nikita Deresi'ne tahliye edilmesi yaşanan çevre katliamının etkisini artırırken olayla ilgili Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yaptırılan bilirkişi incelemesi işletmedeki pirina bertaraf yönteminin ve havuzların uygun olmadığı ve tehlikeli atıklarının depolanmasında ve bertarafında yönetmeliklerin belirttiği şekilde özel mühendislik gerektiren metotların uygulanmadığını ortaya koymuştu. Olay sonrası şirket yetkilisi Keskin Aral hakkında Ayvalık 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce İnsan veya Hayvanlara Zarar Verecek Şekilde Çevreyi Kirletmek suçundan ceza verildiği, şirketin bacasından çıkan yoğun dumanın neden olduğu kokunun özellikle kış aylarında bazı gecelerde kentin havasını solunamaz hale getirdiği ileri sürülüyordu. Bu gerekçelere rağmen şirketin çevre izin lisansının iptali davası Balıkesir 1. İdare Mahkemesi tarafından reddedilince dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşınmıştı.
"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILARAK YENİDEN KARAR VERİLMELİ"
Bursa Bölge İdare Mahkemesi 3. İdare Dava Dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Mahkeme oy çokluğu ile aldığı kararında, firmanın "çevre izin ve lisans belgesinin çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratıp yaratmadığı, ihlallerin çevre izin ve lisans belgesi iptalini gerektirip gerektirmediği, bu haliyle işletmenin faaliyette bulunmasının Çevre Kanunu hükümlerini ihlal edip etmediği hususlarında alanında uzman bilirkişilerle mahallinde kesif ve bilirkişi incelemesi yapıldıktan sonra uyuşmazlık hakkında bir karar verilmesi" gerektiğinin altını çizdi.
Son Dakika › Yerel › Ayvalık'taki pirina fabrikasının çevre izni davası istinaftan döndü - Son Dakika
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