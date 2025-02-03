AZAL, Astrahan Uçuşlarını Güvenlik İçin Durdurdu

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Azerbaycan Hava Yolları başkent Bakü'den Rusya'nın Astrahan şehrine planlanan tüm uçuşları güvenlik gerekçesiyle süresiz olarak durdurdu.

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) tarafından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu'nun Astrahan kentinde hava sahasının düzenli olarak uçuşlara kapatılması nedeniyle güvenliğin sağlanması amacıyla Bakü-Astrahan güzergahındaki tüm uçuşların karşılıklı olarak süresiz durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, bilet satın alan yolcuların bilet ücretlerinin tamamının iade edilmesi veya uçuşlarının ücretsiz olarak değiştirilmesi hakkına sahip olduğu ifade edildi.

Ne olmuştu?

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'ya bağlı Çeçenistan'daki Grozni kentine gitmek üzere 25 Aralık'ta havalanan Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, Grozni hava sahasında Rusya tarafından vurulmuştu. Rotayı Kazakistan'a çeviren yolcu uçağı, Aktau kentinde acil iniş yapmaya çalıştığı sırada düşmüştü. Uçakta bulunan 67 kişiden 38'i hayatını kaybetmiş, 29 kişi ise kurtulmuştu.

AZAL, kazanın ardından güvenlik gerekçesiyle Rusya'nın Mineralnıye Vodı, Soçi, Volgograd, Ufa, Kazan, Samara, Saratov, Nizhny Novgorod, Vladikavkaz, Grozni ve Mahaçkale şehirlerine uçuşlarını durdurma kararı almıştı. - BAKÜ