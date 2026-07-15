Azerbaycan'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki İstiklal Müzesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde şehitler için dualar okundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yıldönümü Azerbaycan'da da anıldı. Başkent Bakü'deki İstiklal Müzesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Programın açılışında 2016'daki hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler için saygı duruşunda bulunularak, iki ülkenin milli marşları okundu. Darbe girişiminin gerçekleştirildiği 15 Temmuz gecesi yaşananlara ilişkin video gösteriminin sunulduğu programda, şehitler için dualar da okundu.

Programın açılışında konuşan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, "O karanlık gecede vatanı uğruna canlarını siper ederek şehit düşen 251 vatan evladını bir kez daha rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz 2016 gecesi devletimizin en hassas kurumlarına sızmış hain bir yapı, anayasal düzeni yıkarak ülkemizi kaosa sürüklemek istemiştir. Kendini eğitim, din veya sivil toplum kisvesi altında gizleyen bu uluslararası suç örgütü sadece Türkiye için değil, faaliyette bulunduğu tüm ülkeler için ciddi bir ulusal güvenlik tehdididir. Son dönemlerde örgüt içinden gelen yeni ifşaatlar da bu karanlık ve kült yapının gerçek yüzünü bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. FETÖ sadece propaganda ile değil sinsi planlar, aldatma ve casusluk yöntemleriyle hareket eden tehlikeli bir örgüttür. Unutulmamalıdır ki bu yapının yegane hedefi Türkiye değildir. Sinsi ajandalarıyla, gizli planlarıyla bilhassa yurt dışında dost kılığında aramıza sızmaya, prestij kazanmaya ve kirli emellerine hizmet edecek faaliyetlerine devam etmektedirler. Bunlara karşı hepimiz her zaman teyakkuzda olmak, uyanık durmak mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

Darbe girişimini ilk andan itibaren en sert şekilde kınayan Azerbaycan'a minnettar olduğunu belirten Akgün, "Gerek o karanlık gecede sergiledikleri duruşla gerekse sonrasında kurumlarımız arasında en üst düzey iş birliği ile tek millet iki devlet olmanın şiarını bir kez daha perçinleyen tüm Azerbaycan makamlarına huzurlarınızda şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

"Türk milleti bağımsızlığına kasteden dahili ve harici hiçbir girişime asla teslim olmayacaktır"

Hainlerin hesap edemediği en büyük gücün Türk milletinin sarsılmaz özgürlük iradesi olduğunu söyleyen Akgün, "15 Temmuz gecesi toplumun tüm kesimleri tek bir amaç etrafında birleşmiş ülkesine bayrağına ve demokrasisine sahip çıkmak için tek vücut olmuştur. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalayan teröristlere en güzel ve en net cevap çıplak elleriyle tankları durduran halkımız tarafından verilmiştir. 15 Temmuz, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde demokrasiye milli iradeye ve bağımsızlığına aşık bir milletin şanlı direniş ve diriliş zaferidir. Türkiye Cumhuriyeti, uluslararası hukuktan doğan hakları temelinde devlet ve millet birlikleriyle bu sinsi terör örgütüne karşı yürüttüğü uzun soluklu mücadeleyi yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla sürdürecektir. Yurt dışındaki temsilciler olarak bizler de bu tehdidi tüm dünyaya anlatmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz kahramanları canları pahasına gösterdi ki Türk milleti bağımsızlığına kasteden dahili ve harici hiçbir girişime asla teslim olmayacaktır. Bu anlamlı günde demokrasi ve bağımsızlık uğruna mücadele eden aziz milletimizin her bir ferdine en kalbi şükranlarımızı sunuyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.

"Türk milleti bir kez daha egemen bir ulus olarak dünya sanrısındaki yerini bir kez daha ispat etmiştir"

Törenin ardından basına açıklama yapan Büyükelçi Akgün, "15 Temmuz, Türk halkı ve Türkiye'nin bağımsızlığına, egemenliğine, özgürlüğüne, özgür iradesine karşı girişilmiş uluslararası destekli bir darbe girişimidir. Böyle bir günde kendi demokrasisine, kendi liderliğine, meşru hükümetine ve kendi özgür iradesine sahip çıkan milletimiz, en zor şartlarda darbe girişimine karşı direnmiş sabaha kadar çıplak elleriyle, gerektiğinde tankların altına yatarak bu darbe girişimini başarıyla önlemiştir. O gece 251 vatandaşımız şehit olmuş, 2 bin civarı vatandaşımız da yaralanmıştır. O gecenin ertesinde Türk milleti bir kez daha Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda göstermiş olduğu o direniş ruhunun kendilerinin sağlamış olduğu zaferle başı dik şekilde özgür, bağımsız ve egemen bir ulus olarak dünya sanrısındaki yerini bir kez daha ispat etmiştir" dedi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Büyükelçi Akgün, "Gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Bizim açımızdan özellikle altını çizmek istediğim bir başka şey o gece sadece bizim halkımız değil, Türk halkının dostu ve kardeşi olan Azerbaycan halkına, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in Sayın Cumhurbaşkanımıza, Türkiye'deki direniş hareketine göstermiş olduğu o büyük destek için her zaman müteşekkiriz, minnettarız" şeklinde konuştu.

"Bir millet iki devlet" olmanın gereğinin 15 Temmuz gecesinde de tezahür etmiş olduğunu ve Karabağ Savaşı'nda da kendisini göstermiş olduğunu belirten Akgün, "Dolayısıyla bu tarihten gelen, kültürümüzden, medeniyetimizden gelen bu kardeş ruhu dün olduğu gibi bugün de, yarın da aynı millet olmanın, bir millet iki devlet olmanın şiarını yerine getirme anlamında tarihi bir gün olduğunu düşünüyorum. Biz bütün Azerbaycan hem yöneticilerine, halkına, hem medyasına gerçekten müteşekkiriz. Şunu elbette ki biliyoruz. Bu tür casus örgütleri, bu tür suç örgütleri kolayca yok olmazlar. Sinsi şekilde mutlaka faaliyetlerine devam ederler. Onun için bu tür örgütlere karşı ülkelerimizde mutlaka teyakkuz durumunda olmak durumundayız, uyanık olmak durumundayız" ifadelerini kullandı. - BAKÜ