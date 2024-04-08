Azerbaycan'dan deprem bölgesine yardım - Son Dakika
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Yerel

Azerbaycan'dan deprem bölgesine yardım

Azerbaycan Diaspora Destek Fonu, Türkiye'deki deprem bölgelerine yardımlarını sürdürüyor. Azerbaycan Devlet Diaspora İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev ve beraberindeki heyet, Malatya'ya gelerek yardımları yetkililere teslim etti. Hacıyev, Türkiye'nin yanında olduklarını belirterek birlik ve beraberlik mesajları verdi. Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar ise Azerbaycan'ın depremzedelere yardım eli uzattığını ifade etti.

08.04.2024 18:41
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Azerbaycan'dan deprem bölgesine yardım

MALATYA - Diaspora İşleri Devlet Komitesi'ne bağlı Azerbaycan Diaspora Destek Fonu'nun (ADDF), Türkiye'deki deprem bölgelerine yardımları sürüyor.

Azerbaycan'dan deprem bölgesine ulaştırılmak üzere gönderilen yardımları yetkililere teslim etmek için Malatya'ya gelen Azerbaycan Devlet Diaspora İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev ve beraberindeki heyet Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.

Valilik ziyareti sonrası AFAD yerleşkesine geçen heyet kentte ulaştırılan yardım tırını AFAD yetkililerine teslim etti. Burada kısa bir konuşma yapan Azerbaycan Devlet Diaspora İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev her daim Türkiye'nin yanında olacaklarını kaydederek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar ise Azerbaycan Devlet Diaspora İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev ve beraberindeki heyete teşekkürlerini sunarak 6 Şubat depremlerinin ilk anından itibaren Azerbaycan'ın depremzedelere el uzattığını ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Azerbaycan'dan deprem bölgesine yardım - Son Dakika

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