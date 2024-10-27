Azeri yazar Adilqızı "Şehitsiz vatan olmaz" kitabını tanıttı

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Şehitlerle ilgili yazdığı kitap ile gündeme gelen Azerbaycanlı gazeteci yazar Gülsüm Adilqızı, Erzurum'da şehit aileleri ile Erzurum Yeni Medya Derneği'ni ziyaret etti. Adilqızı, sosyal medyada yakından takip ettiği derneğin faaliyetlerini takdirle karşıladığını söyledi.

Moskova'da yayımlanan 'Vatan Çağırır' gazetesinin baş yazarı ve Azeri Yazar Gülsüm Adilqızı, Azerbaycan'ın özgürlük mücadelesinde şehit olan askerler ile Karabağ ve Hocalı'daki mücadelede şehit olanların hayatlarını kitaplaştırdı. Ayrıca Türkiye'deki şehitlerinde hayatlarını anlatan bir kitap hazırlayan Adilqızı, bugüne kadar yaklaşık 30 civarında kitap kaleme aldı. Yazdığı kitapları Türkiye'de de ilgili makamlara, şehit yakınlarına, kütüphanelere, STK'lara bağışlarken şehitlerin aileleri ile de bire bir görüşmeler yapıyor. Bu kapsam da Erzurum'daki şehit aileleri ile de görüşen Azeri Yazar Gülsüm Adilqızı, Rusya-Azerbaycan, Ermenistan-Azerbaycan, Karabağ ve Hocalı savaşlarında şehit olan askerlerin yanısıra şaxanan katliamlar da hayatını kaybedenlerin anılarını kitaplaştırmıştı. Bu günlerde ise Türkiye deki terör olaylarında şehit olanların hayatlarını kaleme almaya başlayan Adilqızı, Erzurum'da da şehit ailelerini ziyaret ediyor. Ayrıca sosyal medyadan yakından takip ettiği Erzurum Yeni Medya Derneği'ni (ERMED) de ziyaret eden Adilqızı, dernek yönetimi ile bir araya geldi. ERMED'in çalışmalarını sosyal medyadan takip ettiğini ve büyük ilgi duyduğunu belirten Adilqızı, Başkanı Gamze İspirli'ye Erzurum'daki çalışmaları hakkında b.ilgi verdi. Adilqızı, ayrıca Erzurum'da bulunduğu sürece kendisi ile yakından ilgilenen Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Rıza Demir'e de şükranlarını sundu. Adilqızı, ERMED Başkanı Gamze İspirli'ye de başarılar dileyerek, kendisine gösterdikleri ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yazar Gülsüm Adilgızı, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı, Çanakkale, 15 Temmuz ve Karabağ'daki verdiği milli kahramanlıkların kendisini hayli etkilediğini de sözlerin ekledi.

Bu arada ERMED Başkanı Gamze İspirli'de böyle anlamlı ve duygu içerikli bir kitap yazdığı ve şehitleri bir kez daha ölümsüzleştirerek isimlerinin yaşanmasına katkıda bulunan Adilqızı'nın derneklerini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine teşekkür etti.

Başkan İspirli, "Her karışı şehit kanlarıyla sulanmış vatanımızın bekası için milletimizin birlik ve beraberliği uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan şehitlerimiz, bütün bir millet olarak tek vücut halinde Türk bayrağının dalgalandırması, Ezanımızın susmaması, kutsal değerlerimize sahip çıkmak için şehit olmuştur. Bugüne kadar bu kutsal mirası muhafaza ederek geldik ve bundan sonrada bizden sonraki nesillere emanet etmek en temel vazifemizdir. Bu vesile ile başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve bu toprakları bize vatan yapan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmet, şükran ve hayırla anıyorum" diye konuştu.

Diğer yandan Azeri Yazar Gülsüm Adilqızı ile birlikte ERMED yönetim kurulu üyeleriyle görüşen 'Şehitsiz Vatan Olmaz' kitabın önsöz yazarı Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Karabulut'da "Şehit, Allah rızası için vatan, millet ve din uğrunda ölen Müslümanlar için kullanılan bir kavramdır. Bu kelimenin İslam dini ve İslam coğrafyası açısından anlamı ve önemi çok büyüktür. Çünkü, şehit olan Müslümanların kul hakkı dışındaki tüm günahlarının affedileceği ve cennete gideceklerine inanılır. Şehitlik için şu cümleyi söylemek mümkündür; "bir toplumun şehidi yoksa vatanı ve dini olmaz". Çünkü insanoğlunun varoluşundan bu yana her zaman hak ile batıl, yanlış ile doğru veya iyi ile kötü savaş halinde olmuştur. Hz. Adem Peygamberin çocukları ile başlayan bu süreç devam etmektedir. İşte Türkiye ve Azerbaycan için şehit olanlar, her daim din ve vatanlarının korunması uğrundadır. Bu iki ülke belki de dünyada en fazla şehit veren "bir millet, iki devlettir". Bu gerçekten dolayı Türkiye İstiklal Marşının yazarı Mehmet Akif Ersoy, "Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda" sözleri ile dile getirmiştir."dedi. - ERZURUM