Aziza Mustafa Zadeh ve Oğlu Ramız Han İlk Kez Birlikte Sahne Alacak

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(ANKARA) - Caz piyanisti Aziza Mustafa Zadeh, ilk kez oğlu Ramız Han ile birlikte sahne alacak. Zadeh, 10 Mayıs'ta İzmir Konak AKM Sahnesi'nde sanatseverlerle bir araya gelecek.

Uzakdoğu halk müziği ve klasik batı müziğinin karışımını sunan Aziza Mustafa Zadeh aynı zamanda caz tarzında Azeri eserlerini dinleyicilerine sunacak. Sanatçı, 10 Mayıs'ta bir ilke daha imza atacak olan sanatçı, oğlu Ramiz Han ile sahneyi paylaşacak. Anne-oğul dünyada ilk defa iki piyano ile aynı sahnede sanatseverlerin karşısına geçecek.

Kendi adını taşıyan ve ilk albümü olan 1991'de yayımlayan Zadeh, 1993'te "Always" adlı ikinci albümünü piyasaya sürdü. Bir yıl sonra, Phono Akademi Ödülü, Echo Müzik Ödülü ve Washington'da düzenlenen Thelonious Monk Piyano Yarışması'nda birincilik ödüllerini kazandı. Sanatçı uzun bir aradan sonra İzmir'de sanatseverlerle buluşacak.