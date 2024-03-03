Baba Ocağını Restore Edip Kültür Evinine Çevirdi

Baba ocağını restore edip kültür evine çevirdi, bin parça antika eşyayı evinde sergiliyor
BAYBURT - Uzun yıllar Bursa'da yaşayan daha sonra memleketi Bayburt'a dönüş yapan 56 yaşındaki marangoz ustası Ömer Keleş, Ballıkaya köyündeki baba ocağını kültür evine dönüştürdü. Eskiyen evi kendi imkanlarıyla, kimsenin desteği olmadan adeta bir müzeye dönüştüren Keleş, 50 metrekarelik evde yaklaşık bin adetin üzerinde antika ve nostaljik eşyayı sergiliyor. Keleş'in büyük uğraşlar sonucunda restore ederek Bayburt'a kazandırdığı kültür evi, antika ve nostalji seven yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Evinin alt tarafını atölyeye dönüştüren marangoz ustası Keleş, atölyede saatlerce emek vererek hem baba evini eskinin izlerini taşıyacak şekilde restore etti, hem de gelen siparişleri üretiyor.
Keleş, antika ve nostaljik eşya tutkusuyla kazancının yarısını antika, eski eşyaları almaya harcadığını söyledi. Maddi anlamda kimseden destek almadığını kaydeden Keleş, her şeyi tek başına yaptığını, kimseden bir beklentisi olmadığını ancak Bayburtlu yetkililerden manevi destek beklediğini vurguladı.
"Geçmişini bilmeyen geleceğini de bilmez"
1986 yılında ailesiyle birlikte Bayburt'tan Bursa'ya yerleşen Keleş, 9 yıldır Bayburt'ta yaşadığını hatırlatarak, "Baba ocağını şenlendirmek için tadilat ve restore yaptım. Bu tarihi eşyalardan 30-40 parça elimde vardı. Eşyalara bakınca tekrar bende bir merak uyanmaya başladı. Gelecek nesillere bir şeyler bırakmak için, geçmişini bilmeyen geleceğini de bilmez duyarlılığıyla eşya toplamaya başladım. Yer yer satın aldım, hibe eden arkadaşlar da oldu, bu şekilde devam ediyorum. Birkaç yıl önce saydığımda 450-500 adet tarihi eşya vardı ama şu anda ne kadar olduğunu bilemiyorum sonrasında saymadım. Evdeki eşyalar bin parçaya, bin 500 parçaya ulaşmış olabilir. Bu şekilde yöre insanımıza, geleceğimize miras bırakma amacıyla bu işe devam etmek istiyorum" diye konuştu.
"Ziyaretçilerimize kapımız her zaman açık"
Kültür evinin özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğradığını belirten Keleş, "Yazın dışarıdan gelen çok oluyor. Yurt dışından gelenler, sosyal medyadan görüp ziyaret etmek isteyenler bir hayli fazla, hiçbir zaman saat kısıtlamamış yoktur, 24 saat gelebiliyorlar. Kesinlikle ücret alınmıyor, ziyaret edip, eskiyi anımsayıp dönüyorlar" dedi.
Evin en eski parçası 300 yıllık düdüklü tencere
Birçok asırlık parçayı evinde bulunduran Keleş, "Evin eski parçası da 300 yıllık düdüklü tencere. Asırlık bayağı bir parça evimde mevcuttur. Saymakla bitiremem. Benim için bütün parçalarım aynı değerde, hepsine sevdalıyım, bütün eşyaları aynı şekilde görüyorum, özenle muhafaza edip bakımlarını yapıyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Yerel › Baba Ocağını Restore Edip Kültür Evinine Çevirdi - Son Dakika
AK Parti Kırkağaç Belediye Başkan adayı Fevzi Ok, yerel seçim çalışmaları kapsamında Hamitli ve Gebeler Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Ok, seçilmesi halinde mahalle muhtarlarından en önemli üç talep, istek ve önerileri alarak çalışmalara başlayacaklarını ve ilçenin gelişmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla 7 yıl önce terörden arındırılan Bab ilçesi, terör örgütü PKK/YPG'nin saldırılarına rağmen yaklaşık 400 bin sivilin sığındığı güvenli liman oldu.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir'de 150 bin konutun depreme dayanıklı olmadığını ve 45 bine yakın vatandaşın muhtemel bir depremde hayatını kaybetme riski taşıdığını belirtti. Hatipoğlu, kentsel dönüşüm gerektiğini vurgulayarak, rakibinin de bu durumu kabul ettiğini söyledi.
Yeniden Refah Partisi'nin Osmaniye'deki adaylık başvuruları, belgelerin geç verilmesi nedeniyle reddedildi. İl Başkanı görevden alındı.
Zonguldak'ın Alaplı Belediyesi'ni etkin ve üretken bir yönetimle buluşturmayı hedefleyen Ak Parti Belediye Başkan Adayı Recep Ocak, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Ocak, Alaplı'nın ihtiyaç ve sorunlarından haberdar olan, vatandaşın memnuniyetini öncelikli tutan bir yönetim anlayışı benimseyeceğini vurguladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nevşehir'e yaptığı ziyarette Türkiye'nin yüzyılı sadece bugünümüzü değil, çocuklarımızın ve gelecek nesillerin yarınını inşa etme anlamına geldiğini belirtti. Yumaklı, ayrıca yerel yönetimlerin Türkiye'nin geleceği için önemli olduğunu vurguladı.
Amazon Web Services (AWS), Türkiye'deki ilk Amazon CloudFront Edge Location'ın kullanıma sunulduğunu duyurdu. Yeni Edge Location, AWS servisleri için destek sağlayarak Türkiye'deki müşterilere daha hızlı ve güvenli bir bağlantı imkanı sunuyor. Bu gelişme, Türkiye'nin AWS küresel ağına bağlanmasını ve daha yüksek performanslı bulut bilişim hizmetlerine erişimini sağlıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi arasında yapılan iş birliği protokolü, İzmir'in sosyal girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla 4 yıl süre ile uzatıldı. Protokol kapsamında sosyal girişimcilerin desteklenmesi, dinamik ağlar kurulması ve İzmir'in sorunlarına sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi hedefleniyor.
Bodrum Belediyesi ve Ortakent Yahşi Yalılarını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) iş birliğiyle düzenlenen '5. Acı Ot Festivali', 9 ve 10 Mart'ta gerçekleştirilecek. Festivalde yöresel lezzetler, şifalı bitkiler ve görsel zenginlikler sunulacak. Ayrıca ünlü şeflerin atölye çalışmaları ve konserler de yer alacak.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Nevşehir'de yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nın hem bugünümüzün hem de gelecek nesillerin yarınını inşa etme konusunda önemli olduğunu belirtti. Yumaklı, yerel yönetimlerin de bu inşanın bir parçası olması gerektiğini vurguladı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde faaliyet gösteren S.S. Yazır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne 4 ton hacimli süt tankı tahsis etti. Bu destekle yerel ekonomi güçlenirken, bin 800 hane de sütten faydalanabilecek.
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Ağcaşar Millet Bahçesi projesini duyurarak, şehirleşme yolunda ilçeye değer katacaklarını belirtti. Proje, doğayla iç içe keyifli vakit geçirilebilecek bir alan olacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?