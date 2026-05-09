Babacan: Ekonomi için Adalet Şart

Haber: Erkan Karaca

(ÇORUM) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomik bozulmanın sadece ekonomi politikalarıyla düzelmeyeceğini belirterek, "Türkiye'de ekonominin düzelmesi için öncelikle adalet lazım. Hukukun üstünlüğü ilkesine saygı lazım. Türkiye'nin demokrasisinin çok daha iyi işlemesi lazım. İfade özgürlüğü lazım, insanların dertlerini anlatabilmeleri lazım" dedi.

Bir dizi ziyaret kapsamında Çorum'a gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Kadın Kolları Çorum İl Başkanlığı tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlediği programa katıldı.

Babacan, Çorum'daki bir düğün salonunda düzenlenen programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki gelişmelere değinen Babacan, İran'a yönelik Amerika ve İsrail merkezli çatışma ortamına dikkat çekerek Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada bulunduğunu ancak güçlü bir ülke olduğunu söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan şu şekilde konuştu:

"Şimdi İran'a karşı Amerika ve İsrail'in başlattığı savaş var. Allah memleketimizi korusun. Gerçekten bir ateş çemberindeyiz ama Türkiye büyük bir ülke, güçlü bir ülke. Avrupa'nın en büyük toprakları bizde, Avrupa'nın en büyük tarım arazileri bizde, Avrupa'nın en büyük ve en genç nüfusu bizim. Dolayısıyla bu büyük ve güçlü ülkeyi ileriye doğru çocuklarımızın, torunlarımızın yaşadığı günlere doğru daha da güçlendirerek inşallah devam edeceğiz. Türkiye çok zor şartlarda bile ayakta kalmayı başarmış, çok büyük krizleri atlatmış. Her dönemde de düştüğü yerden, sıkıntıya uğradığı noktadan tekrar güçlü bir şekilde ayağa kalkmasını bilmiş bir ülke. Dolayısıyla ülkemizin gücüne güveneceğiz. Ülkemizin insanlarına güveneceğiz ve bu zor dönemlerde inşallah omuz omuza aşacağız."

LİYAKAT VURGUSU

Türkiye'nin sorunlarının çözülmesi tabii ki iyi bir yönetimle mümkün. Ehliyetli, liyakatlı, dürüst kadrolarla ülkenin yönetilmesi son derece önemli. Kadrolar düzgün olduğunda, ülke adaletle yönetildiğinde, kararlar istişareyle alındığında ülkemizin çözemeyeceği hiçbir sorun yok. Daha önce pek çok konuda bu devlete hizmet etmiş insanlar olarak Türkiye'nin çok daha iyi noktaları hak ettiğini biliyoruz. Türkiye'nin çok daha yüksek bir refah noktasını hak ettiğini biliyoruz. Türkiye'de özellikle gençlerimizin yaşadığı mutsuzluğu, umutsuzluğu iyi biliyoruz, farkındayız ama dediğim gibi bunların hepsi kolay çözülür, hepsi aşılır. Yeter ki ülke adaletle, liyakatla ve istişare ile yönetilsin, işin çözümü bu, formül bu, püf noktası bu.

"EKONOMİNİN DÜZELMESİ İÇİN ADALET LAZIM"

Şimdi biz ülkenin yönetiminin tümüne talibiz. Çünkü topyekun bir derlenip toparlanma olmadan bu ülkenin ekonomisinin asla düzelmeyeceğini iyi biliyoruz. Ekonominin sadece ekonomi politikalarıyla düzelmeyeceğinin de farkındayız. Türkiye'de ekonominin düzelmesi için öncelikle adalet lazım. Hukukun üstünlüğü ilkesine saygı lazım. Türkiye'nin demokrasisinin çok daha iyi işlemesi lazım. İfade özgürlüğü lazım, insanların dertlerini anlatabilmeleri lazım. Demokrasi olmayınca, ifade özgürlüğü olmayınca, hukuk ve adalet olmayınca ekonomi düzelmez. DEVA Partisi olarak ülkenin tümünün yönetimine talibiz. Evet, şu anda biz Yeni Yol Grubu'nda Saadet Partisi'yle ve Gelecek Partisi'yle çok yakın çalışıyoruz. Çalışmalarımız da çok etkili. Biz mecliste biliyorsunuz topu topu 6 tane grup var. O gruplardan biri bizim. İşte İdris Bey de o grupta çalışan, o grupta üye olan milletvekillerimizden birisi. ve çok şükür 20 arkadaşımızla bizden sayıca daha çok olan grupların oluşturamadığı etkiyi oluşturuyoruz. Çünkü çalışıyoruz. Biz çalışkan bir grubuz. Bu grup vesilesiyle de hem Saadet Partisi hem de Gelecek Partisi ile olan ilişkilerimiz çok daha yakınlaştı. Ortak çalışmalarımız çoğaldı. Bundan sonraki süreçte bu birliktelik sadece bir meclis grubundan ibaret değil, aynı zamanda bir seçim işbirliği haline de inşallah dönecektir. Bunun da hazırlığını yapıyoruz. ve bu seçim işbirliği sadece bu üç partinin ittifakı değil, daha çok sayıda partinin ittifakıyla inşallah olacaktır. Bunun şu anda görüşme trafiğini yürütüyoruz.

"İKTİDAR VARLIĞI OLANLARI SEVİYOR"

İktidarın yeni kankası varlıklar, iktidar varlığı olanları seviyor. Onlarla barışıyor, varlık barışı diyor. Çiftçi barışı duyduk mu? Esnaf barışı duyduk mu? Emekli barışı duyduk mu? Asgari ücretli barışı duyduk mu? Kiminle barış var? Varlıkla barış var. Yani varlıklı olsun da yurt dışında parası olsun hiç önemli değil. Nereden kazandığı hiç önemli değil. Sen getir diyor. Üstelik senden 20 sene vergi almayacağım diyor. O varlığın diyor çoluğuna ço,0cuğuna miras kalırsa diyor veraset intikal vergisinde yüzde 1 uygulayacağım diyor. ya bırak kendine, çoluğuna çocuğuna bile diyor, ondan bile vergiyi en düşük oranda alacağım diyor. ya bizim Türkiye'ye gönül vermiş, Türkiye'ye bağlanmış, her şeyini varını yoğunu Türkiye'de bulunduran, bu ülkede yatırım yapan, bu ülkede iş yapan insanların suçu günahı ne ya? Yani bu Çorum'daki esnafın suçu günahı ne? Şu anda maalesef ülkeyi yönetenler tamamen varlığına varlık katan bir grupla iç içeler.

"HOBİ BAHÇELERİ İÇİN ŞEFFAF BİR ÇÖZÜM ŞART"

Bunların hepsi büyük yanlış ve bunların başta sağlam bir yasal zemine taşınması lazım. Bu ikinci ev yani şöyle bir nefes almaya, bir tebdili mekan evleri de dahil, o hobi bahçesi ihtiyacına dahil topyekun bir düzenleme yapılması lazım ve vatandaş bunu yaparken imar hakkıyla tam yasal bir şekilde, böyle derme çatma değil, düzgün ve kalıcı bir konut olarak yapabilmesi lazım ve bunun için de imarın önden gitmesi lazım ve iyi bir planlama lazım. İyi planlama olmayınca her konuda olduğu gibi nasıl şu anda devletin bir tarım politikası yok, bir eğitim politikası yok, bir kültür politikası yok, böyle bir politika da yok. Yani bunun için iyi bir planlama ve o planlamanın baştan uygulanması, adaletin de gereği, hukukun da gereği ve vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için de adil, net, şeffaf bir çözüm yapılması gereken bu şu anda yani."

Babacan daha sonra Anneler Günü programı kapsamında, kentteki şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.