Babadağ Belediye Başkanı'ndan Vergi Ödemeleri İçin Hatırlatma - Son Dakika
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Babadağ Belediye Başkanı'ndan Vergi Ödemeleri İçin Hatırlatma

Babadağ Belediye Başkanı\'ndan Vergi Ödemeleri İçin Hatırlatma

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, emlak ve çevre temizlik vergilerinin 2. taksit ödemeleri için son tarihin 2 Aralık 2024 olduğunu hatırlatarak, vatandaşları zamanında ödeme yapmaları konusunda uyardı. Veznelerin hafta içi hizmet verdiği ve ödemelerin 08.00-17.00 saatleri arasında yapılabileceği belirtildi.

20.11.2024 12:09  Güncelleme: 12:12
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Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, emlak ve çevre temizlik vergilerinin 2. taksit ödemeleri için son tarih olan 2 Aralık 2024 Pazartesi günü öncesinde vatandaşlara önemli bir hatırlatma yaptı. Başkan Kumral, vatandaşların ödemelerini geciktirmemeleri için belediyenin veznelerinin hafta içi hizmet vermeye devam ettiğini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamada, ödemelerin 08.00-17.00 saatleri arasında veznelerden kolayca yapılabileceği ifade edildi. Başkan Kumral, vergilerin zamanında ödenmesinin, ilçenin çevre düzenlemeleri ve diğer hizmetlerin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Vatandaşların herhangi bir sorun yaşamamaları için belediye veznelerine erken başvuru yapmaları önerildi. Ayrıca, konu hakkında daha fazla bilgi almak isteyenlerin 0258 481 20 74 numaralı iletişim hattından destek alabileceği bildirildi.

Başkan Kumral, açıklamasını vatandaşlara teşekkür ederek tamamladı. "Daha temiz ve düzenli bir Babadağ için destek veren tüm hemşehrilerimize şimdiden teşekkür ederim," diyen Kumral, tüm vatandaşlara ödeme işlemlerinde kolaylıklar diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Babadağ Belediye Başkanı'ndan Vergi Ödemeleri İçin Hatırlatma - Son Dakika

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