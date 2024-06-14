Babaeski'de Bayram Öncesi Market Denetimi - Son Dakika
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Babaeski'de Bayram Öncesi Market Denetimi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde zabıta ekipleri, Kurban Bayramı öncesi marketlerde denetim yaparak vatandaşların güvenli alışveriş yapmasını sağladı. Denetimlerde ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri incelendi. Eksiklikler tespit edilerek işletmelere bilgilendirme yapıldı.

14.06.2024 19:44
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde zabıta ekipleri, bayram öncesi marketlerde denetim yaptı.

Zabıta ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı sebebiyle vatandaşların güvenli alışveriş yapılması için denetimlerini sıkılaştırdı. Ekipler, market raflarındaki ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketlerini inceledi. Ürünlerin etiket fiyatlarını tek tek yazan ekipler, daha sonra kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı.

Denetimlerde tespit edilen eksiklikler ve yapılması gerekenler hakkında işletmeler bilgilendirildi. Zabıta ekiplerinin ilçe merkezindeki denetimlerinin devam edeceği bildirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Babaeski'de Bayram Öncesi Market Denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babaeski'de Bayram Öncesi Market Denetimi - Son Dakika
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