Bağcılar Belediyesi, Akıllı Ulaşım Ödülü'nü Kazandı - Son Dakika
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Bağcılar Belediyesi, Akıllı Ulaşım Ödülü'nü Kazandı

Bağcılar Belediyesi, Akıllı Ulaşım Ödülü\'nü Kazandı

Bağcılar Belediyesi, 1. Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı'nda 'Dijital Şehir İkizi ile Sürdürülebilir Şehir Yönetimi Projesi' ile ödüle layık görüldü. Konferans, Türkiye'nin akıllı ulaşım alanındaki en kapsamlı etkinliklerinden biri olarak öne çıktı.

22.04.2025 12:52  Güncelleme: 12:54
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Bağcılar Belediyesi, Conf-ITS'25-1. Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı kapsamında verilen 8. Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri'nde, "Dijital Şehir İkizi ile Sürdürülebilir Şehir Yönetimi Projesi" ile ödüle layık görüldü.

Conf-ITS'25 - 1. Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı, 16-17 Nisan 2025 tarihlerinde Teknopark Ankara'da yapıldı. Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUS Türkiye) ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUSMER) iş birliğinde düzenlenen konferans, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'ın başkanlığında; kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi. En yüksek katılımlı bir platform olarak öne çıkan organizasyonda Bağcılar Belediyesi de yerini aldı.

Organizasyona bin 300 kişi katıldı

Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) alanında yenilikçi çözümler içeren fikirlerin desteklenerek bilgi birikimi, yetişmiş insan gücü ve farkındalığa katkı sunmak amacıyla düzenlenen programa 24'ü panelist olmak üzere 1300 kişi katıldı. 3 oturumda 7 projenin sunumu, 34 akademik bildiri yapıldı. Etkinliğin mimarlarından biri olan ve aynı zamanda AUS Türkiye Başkanı olarak görev yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı Sayın Esma Dilek de konferansın planlanması, yürütülmesi ve başarısında hem kamu hem de sektörel bakış açısıyla önemli katkılar sundu.

"Dijital Şehir İkizi ile Sürdürülebilir Şehir Yönetimi Projesi" ödüle layık görüldü

Akıllı ulaşım, trafik ve hareketlilik alanlarında Türkiye'nin en kapsamlı buluşmalarından biri olan etkinlikte 17 ödül dağıtıldı. Bağcılar Belediyesi de bu prestijli ödüle; "Dijital Şehir İkizi ile Sürdürülebilir Şehir Yönetimi Projesi" ile layık görüldü. Dijital Şehir İkizi ile Sürdürülebilir Şehir Yönetimi Projesi, kent içi ulaşım ve şehir yönetimini dijital ortamda bütüncül biçimde simüle ederek veriye dayalı karar alma süreçlerini desteklemekte; vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin, erişilebilir ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlıyor.

Vatandaşın faydasına yönelik ve yenilikçi

Bu değerli ödüle katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarını tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Bu ödül, Bağcılar Belediyesi'nin akıllı şehir vizyonu, dijital dönüşüm odaklı yaklaşımı ve vatandaş faydasına yönelik yenilikçi uygulamalarının ulusal düzeyde takdir gördüğünü göstermektedir. Bağcılar'da bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanarak, vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıran, hizmetlere erişimini hızlandıran ve kentimizi akıllı şehir vizyonuna adım adım yaklaştıran projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Dijital dönüşümün sunduğu imkanlarla, daha yaşanabilir bir Bağcılar inşa etmek için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bağcılar Belediyesi, Akıllı Ulaşım Ödülü'nü Kazandı - Son Dakika

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