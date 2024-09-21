Bağcılar'da Türkiye-Rusya İş Birliği Toplantısı - Son Dakika
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Bağcılar'da Türkiye-Rusya İş Birliği Toplantısı

Bağcılar\'da Türkiye-Rusya İş Birliği Toplantısı

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Rus iş adamlarını belediyede konuk etti.

21.09.2024 12:39  Güncelleme: 12:54
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Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Rus iş adamlarını belediyede konuk etti. Türkiye ile Rusya iş dünyası arasındaki iş birliği çalışmalarına destek verdiklerini söyleyen Özdemir, Türkiye ihracatının yüzde 3,5'inin yapıldığı Bağcılar'ın ticaretteki yeriyle ilgili bilgiler verdi.

Birtakım ziyaret ve iş temasları için Türkiye'de bulunan 35 kişilik Rus iş adamlarından oluşan heyet, Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti. Rus konukları Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ağırladı. Toplantıda; iki ülke arasında gelişen ticaret, sanayi ve ekonomik iş birliğiyle ilgili görüşmeler yapıldı. Özellikle Bağcılar'daki ticaretin öncüsü olan tekstil ve otomotiv sektöründeki gelişmeler ve hayata geçirilmesi planlanan yatırımlara değinildi.

"İki devletin ortak iş yapma sürecine katkı yapmaktan büyük bir onur duyarız"

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Türkiye ile Rusya iş dünyasının kuvvetli bağlarını daha da kuvvetlendirmek istediklerini belirterek, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin özelinde var olan güven ilişkisi ülkelerimiz arasında daha da fazla pekişmekte. Devlet başkanları özelinde yapılan bu önemli iş birliği çabalarını yerel yönetimler olarak bizlerin de desteklemesi gerektiğine inanıyorum. Ticari kapasite açısından İstanbul'un en önemli ilçelerinden biri olan Bağcılar'ın belediye başkanı olarak iki devletin ortak iş yapma sürecine katkı yapmaktan büyük bir onur duyarız" şeklinde konuştu.

"Türkiye ihracatının ortalama yüzde 3,5'i Bağcılar merkezli firmalarca yapılmakta"

Özdemir konuşmasında, "İlçemizde 25 otel, bin beş yüz oto galerisi, 5 binin üzerinde tekstil firması, matbaacılar sitesi ve yatay mimari anlamında dünyanın en büyük ikinci ticaret merkezi olan İSTOÇ'a sahibiz. Ayrıca, Türkiye ihracatının ortalama yüzde 3,5'i Bağcılar merkezli firmalarca yapılmakta. Bugün güzel ve kıymetli bir toplantı oldu. Bundan sonraki süreçte de tanışıklığı devam ettirip bölgemizdeki iş dünyası temsilcilerini sizlerle buluşturacağız. Karşılıklı kazanımların olduğu ticaretlerin de yapılmasına vesile olmak isteriz. İşlerinizde başarılı olmanızı temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Somut bir sonuca varacağız"

Rusya Federasyonu'nun sınırları içerisinde iş geliştirmekle birlikte başka ülkelerde de ikili ilişkilerin kurulmasına yardımcı olduklarını ifade eden Rusya Federasyonu İnsan Kaynakları Başkanı Aleksey Bunkın, "Ümit ediyorum ki, toplantılar sonucunda somut bir sonuca varacağız. İlişkilerimiz yoğunlaşacak" dedi.

Program sonrası Bunkın ve beraberindekiler, misafirperverliklerinden dolayı Başkan Özdemir'e teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bağcılar'da Türkiye-Rusya İş Birliği Toplantısı - Son Dakika

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