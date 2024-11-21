Bağcılar\'da 22\'nci Çocuk Şurası Düzenlendi

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Bağcılar, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde düzenlenen 22'nci Çocuk Şurası'na ev sahipliği yaptı. Bağcılar Belediyesi'nce gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, ilgi çekici konular üzerinde yaptıkları araştırmaları davetlilerle paylaştı.

Bağcılar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Çocuk Şurası'nın bu yıl 22'ncisi düzenlendi. Dünya Çocuk Hakları Günü'nde gerçekleştirilen programa; Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Sansar, Bağcılar Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı Zehra Gülyüz, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

"Sizleri önemsiyoruz"

Çok sesliliğe her zaman önem verdiklerini dile getiren Başkan Özdemir, "Çocuklar, sizler ülkemizin bugününü anlamlandıran ve şekillendiren boyuttasınız. Bizler sözünüzü önemsiyoruz. O yüzden bugün buradayız ve tebliğlerinizi dinliyoruz" dedi.

Kaymakam Uçgun ise, "Çocuklarımız kıymetli önemli. Nasıl bir Bağcılar hayal ediyorsunuz? Sorusunun cevabı bugün yaptıklarımızda gizli. Çocuklara daha çok değer veren, onlara kaynak ayıran, eğitimi için dikkat ve özen gösteren topluluklar daha iyi çevrede yaşayacaklar. Yarının Türkiye'si, yarının Bağcılar'ı daha iyi olacak" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından araştırma yapan öğrenciler sahneye çıktı. Piri Reis Ortaokulu öğrencileri "Kuşaklar arası iletişim", Akyiğit Ortaokulu öğrencileri "Bilinçli teknoloji kullanımı", Öznur Kahraman İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri "Çocuklarda boykot bilinci", Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu öğrencileri "Geniş ailede çocuk yetiştirmek" ve Yeşilbağ Ortaokulu öğrencileri ise "Çocukların gözünde dünya" konu başlıklarıyla ilgili sunum yaptı. Çocukların araştırmaları ve programda konuşulanlar kitap haline getirilecek. - İSTANBUL