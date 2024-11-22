Bağcılar\'da \'Anadolu\'muzun Köyleri\' Belgeselinin İkinci Bölümü Tanıtıldı

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Bağcılar Belediyesi'nce hazırlanan "Anadolu Gibidir Bağcılar" temalı "Anadolu'muzun Köyleri" belgeselinin ikincisi, düzenlenen gala ile tanıtıldı. Eski Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı etkinlikte, memleket özlemi çeken vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

Bağcılar Belediyesi, geçen yıl başlattığı ve Anadolu'nun farklı kültürel değerlerini bir araya getiren "Anadolu Gibidir Bağcılar" belgesel serisinin ikinci bölümünü tamamladı. Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu ve Trakya'da 250 köyün yaşam biçimleri, kültürel zenginlikleri ve sanat yönlerinin tanıtıldığı 5 ile 15 dakika arasında değişen belgesel kesitleri, memleket hasreti çeken katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Bağcılar Belediyesi, "Anadolu'muzun Köyleri" belgeseli kapsamında iki yıl süren çalışmalarla toplamda 450 köyün tanıtımını yaptı. İlk yıl 200, bu yıl ise 250 köyün belgesel çekimleri tamamlandı.

Etkinlikte konuşan Binali Yıldırım, "Bugün, İstanbul'umuzun en büyük ilçelerinden Bağcılar'da, bu güzel etkinlik için sizlerle bir arada olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bağcılar, Anadolu demektir. Bağcılar, Evlad-ı Fatihan demektir. Bağcılar, Türkiye'nin bir özeti demektir. İşte burada 81 ilimizin bütün renklerini görüyoruz. Aynı zamanda İstiklal Mücadelemizden sonra ata yurduna dönen Batı Trakya'dan Evlad-ı Fatihanları görüyoruz. Ülkemiz, çok büyük bir kültürel ve doğal zenginliğe sahip. Ancak ülkemizin bunlardan daha da değerli bir varlığı var; o da çok büyük bir beşeri kaynağımız, insanımız ve genç kuşaklarımız var. Bu, bizim geleceğimiz için en büyük teminatımızdır" dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise, "Tabii ki Anadolu dediğimizde, Anadolu insanının duruşunu, mütevazılığını ve irfanını yansıtan çok saygıdeğer Başbakanımıza, bu anlamlı programda tüm topraklarımızdan gelen kıymetli komşularımızla bir arada olduğu için şükranlarımı sunuyorum. Bağcılarımız, Anadolu coğrafyamızın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, hatta Türkiye Cumhuriyeti topraklarımızın dışına taşarak Rumeli ve Balkan coğrafyasından Orta Asya'ya uzanan gönül coğrafyamızın tüm temsilcilerinin yer aldığı özel bir ilçe. İşte bu güzel ilçede, bu güzel toplulukla birlikte, İnşallah hem İstanbul'umuzun hem de ülkemizin geleceği adına çok güzel işlerin altına kıymetli komşularımızla imza atma gayreti göstermek için gece gündüz çalışıyoruz. 250 köyümüzün belgeselini gösterdik. İnşallah programın sonunda, tüm derneklerimize köylerinin videolarını SMS olarak yollayacağız. Geçtiğimiz sene 200 köyümüzün belgeselini yollamıştık. Köyde büyümenin, köyde yaşamanın ve köy tutkusunun ne olduğunu iyi bilen bir kardeşinizim. İşte bu yüzden Anadolu'muzun güzel köylerinin özlemini bir nebze de olsa giderebilmek adına böyle bir programa ev sahipliği yapma gayretini gösterdik. Bağcılar'ımıza, yine Bağcılar'ımızın tüm unsurlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, iş dünyasıyla, eğitim camiasıyla ve Bağcılar'ımıza renk katan tüm unsurlarla yol yürümeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL