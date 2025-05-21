Bağcılar'da Kurban Bayramı İçin Modern Kesim Alanı Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bağcılar'da Kurban Bayramı İçin Modern Kesim Alanı Kuruldu

Bağcılar\'da Kurban Bayramı İçin Modern Kesim Alanı Kuruldu

Bağcılar Belediyesi, Kurban Bayramı'nda hijyenik ve güvenli bir ortamda ibadet edilmesi için 20 bin metrekare büyüklüğünde kurban satış ve kesim alanı oluşturdu. 33 çadırın bulunduğu alanda modern kesimhaneler, revir, kafeterya ve dinlenme alanları yer alıyor.

21.05.2025 11:18  Güncelleme: 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'da vatandaşların Kurban Bayramı'nda kurban ibadetini rahat ve temiz bir ortamda yapabilmesi için Bağcılar Belediyesi tarafından 20 bin metrekare büyüklüğünde kurban satış ve kesim alanı kuruldu.

Bağcılar Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Temizlikten denetimlere kadar birçok alanda çalışmalarını sürdüren belediyenin hizmetlerinden biri de kurban satış ve kesim alanı. Bu kapsamda vatandaşların kurbanlıklarını sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir ortamdan alabilmesi ve kesebilmesine yönelik hazırlıklar tamamlandı.

20 bin metrekarelik alana kuruldu

Mahmutbey Mahallesi'nde 20 bin metrekarelik alan kurban satış ve kesim alanı olarak belirlendi. 11'i büyükbaş 12'si küçükbaş olmak üzere toplam 33 çadırın yer aldığı alanda kurbanlık hayvanların araçlardan rahat inip binebilmesi için özel rampalar yapıldı. Kesimhane olarak ayarlanan yerler ise küçükbaş ve büyükbaş hayvan olarak ayrıldı. Ayrıca alanda revir, kafeterya, dinlenme alanı, mescit ve wifi hizmetleri yer alıyor.

Modern ve güvenli satış alanı

Kurban satış ve kesim alanının merkezi bir konumda olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Kurban Bayramı sebebiyle vatandaşlarımız için modern ve güvenli satış alanı hazırladık. Esnafımız bu alanda komşularımıza sağlıklı ve konforlu şartlarda hizmet sunacak. Hijyenik kesim üniteleriyle donatılan bu alanda ibadetlerini yerine getirecekler. Zabıta ekiplerimiz denetimlerini, veteriner hekimlerimiz de hayvanların sağlık kontrollerini gerçekleştiriyorlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bağcılar Belediyesi, Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Bağcılar, Belediye, Politika, Kurban, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bağcılar'da Kurban Bayramı İçin Modern Kesim Alanı Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan sürekli arızalanan sıfır otomobil için “yenisiyle değişim“ kararı Yargıtay'dan sürekli arızalanan sıfır otomobil için "yenisiyle değişim" kararı
Dünya devinden Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım Dünya devinden Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım
Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni projelerden uzak kalmasının nedeni sonunda netlik kazandı Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projelerden uzak kalmasının nedeni sonunda netlik kazandı
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık
Şanlıurfa’da cinayet: 1 ölü, 1 gözaltı Şanlıurfa'da cinayet: 1 ölü, 1 gözaltı
Japon arkeolog Omura Eskişehir’de hayatını kaybetti Japon arkeolog Omura Eskişehir'de hayatını kaybetti
Fransa’da şiddetli yağış ve sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp Fransa'da şiddetli yağış ve sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp
Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı
Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi
Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor
Erdoğan yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafını yorumladı Erdoğan yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafını yorumladı

11:34
İstanbul’da 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak
İstanbul'da 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak
11:12
Vatandaşa tek bir soru soruldu İşte PKK’nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
10:53
Küçük yaştaki bir çocuk, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yaptı
Küçük yaştaki bir çocuk, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yaptı
10:23
İYİ Parti’nin WhatsApp grubunda CHP’li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
07:15
BAE: Gazze’ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık
16:14
Osimhen’den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
16:11
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
16:09
Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol’a istenen ceza belli oldu
Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol'a istenen ceza belli oldu
16:00
İstiklal Marşı’na saygısızlık yapan ülkeye UEFA’dan ceza
İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan ülkeye UEFA'dan ceza
15:47
Dries Mertens’ten çarpıcı itiraf: Dört gözle bekliyorum
Dries Mertens'ten çarpıcı itiraf: Dört gözle bekliyorum
15:24
Ahmet Minguzzi’nin öldürüldüğü bıçak “yasaklı“ sayılmadı
Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü bıçak "yasaklı" sayılmadı
15:23
Fenerbahçe’nin yıldızından veda gibi paylaşım
Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 12:00:36. #7.13#
SON DAKİKA: Bağcılar'da Kurban Bayramı İçin Modern Kesim Alanı Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.