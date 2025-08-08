Bağcılar\'dan İsrail\'e Protesto

Bağcılar'da bulunan Otocenter Galericiler esnafı, Gazze'de soykırım yapan İsrail'e ve işgal planının onaylanmasına tepki gösterdi. Gazze'deki zulmün bitmesi için dua eden grup üyeleri, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun maketini de tekmeledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası sürerken, Bağcılar'da bulunan Otocenter Galericiler esnafı ise İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı ve işgal planının onaylanmasına tepki göstermek için bir araya geldi. Türk ve Filistin bayraklarıyla çeşitli pankartlar taşıyan grup üyeleri zaman zaman İsrail aleyhine slogan da attı. Gazze'deki zulmün bir an önce bitmesi için dua eden esnaf, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun maketini tekmeleyerek çiğnedi.

Grup adına basın açıklaması yapan Otocenter Galericiler Başkanı Mustafa Kayatuzu, "Mezalim İsrail terör devleti, Gazze şehrini insanlık tarihinin görmediği bir şekilde orantısız, insafsız, zalimce gece gündüz, çoluk çocuk, bebek, yaşlı, yaralı demeden, okulları, camileri, hastaneleri bile tonlarca ağırlıkta kitlesel imha silahları ile vurmaktadır. 60 binden fazla insanın öldürüldüğü, 150 binden fazla insanın yaralandığı, sakat bırakıldığı, yüz binlerce insanın yerlerinden edildiği ve yine binlerce çocuğun kaybolduğu, Gazze'nin yerle bir edildiği bu zulüm İsrail terör devleti tarafından tüm dünyanın gözünün içine bakarak devam etmektedir. Yine şu anda da İsrail tarafından hem ağır bombardıman hem de tam abluka ile açlık ölümüne terk edilen Gazze'ye en ufak yardım ulaştırılamamaktadır. Bilindiği üzere bizler; Otocenter yönetimi ve esnafları olarak birçok kez mazlum Gazze halkına yine Gazze'de sıcak yemek ve erzak yardımları gerçekleştirerek destek olmaya gayret etmiştik. Fakat son aylarda Gazze'ye hiçbir yardım ulaştırılamamaktadır. Ağır İsrail ablukası ile ölüme terk edilen Gazze halkı bizlere 'lütfen sesimiz olun, bizleri duyurun, çoluk çocuk, hasta, yaralı sessizce ölüyoruz' diyerek mesaj göndermektedir. İşte bu sebeple bizler bu zulme bu soykırıma dikkat çekmek, duyurmak ve dur demek üzere bugün bu meydanda toplandık. Dünya tarihinin görmediği bu zulümleri yapan zalim siyonist zihniyet, 21'inci yüzyılda sergiledikleri yeni zulüm örnekleri ile adeta dünyaya meydan okumaktadır" dedi. - İSTANBUL