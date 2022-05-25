Bağcılar Kitap Fuarı'na çocuklardan yoğun ilgi - Son Dakika
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Bağcılar Kitap Fuarı'na çocuklardan yoğun ilgi

25.05.2022 00:58
Bağcılar Kitap Fuarı'na çocuklardan yoğun ilgi

İstanbul'un en büyük açık hava kitap fuarı olma özelliği taşıyan Bağcılar Kitap Fuarı'nın müdavimi olan çocukların en çok tercih ettiği kitapların başında korku türü geliyor.

İstanbul'un en büyük açık hava kitap fuarı olma özelliği taşıyan Bağcılar Kitap Fuarı'nın müdavimi olan çocukların en çok tercih ettiği kitapların başında korku türü geliyor. 13 yaşındaki Beritan Baykuşak, korku kitaplarını komik bulurken Medine Bal ise "Gerçek olmadığını bildiğim için korkmuyorum. Çok eğlenceli geliyor" dedi.

Bağcılar Belediyesi tarafından "Kitaplar meydana çıkıyor" sloganıyla düzenlenen Bağcılar Kitap Fuarı kitapseverleri ağırlıyor. Bağcılar Meydan'da yer alan fuarda birbirinden değerli yazar, şair, gazeteci okuyucusuyla buluşmaya devam ediyor. Gün boyu dolu olan fuar alanına en çok ilgiyi ise çocuklar gösteriyor. Fuar alanını gezmeye gelen çocuklar kütüphanelerindeki eksikleri tamamlama fırsatı buldu. Her yaşa uygun kitapların bulunduğu alanda çocukların en çok tercih ettiği tür ise korku oldu.

Bir yayınevi yetkilisi Maral Necefli, bu durumu, "Özellikle 8-15 yaş arasında korku kitaplarına yoğun ilgi var. O yaş grubundan gelenlerin çoğu korku kitaplarını soruyorlar. Biz yine de onları çocuk klasiklerine yönlendiriyoruz. Kitapları almak için ebeveynlerini ikna etmeye çalışıyorlar; ancak hocaları aldırmıyor" sözleriyle açıkladı.

Korku kitabı okumayı sevdiğini belirten 13 yaşındaki Beritan Baykuşak, "7. sınıf öğrencisiyim. Korku kitapları okuyorum. Bana çok komik geliyor. Şimdi bir kitap satın aldım. Eve gidip hemen okumaya başlayacağım" derken, Medine Bal ise şunları söyledi:

"Gerçek olmadığını bildiğim için korkmuyorum. Çok eğlenceli geliyor." Bunun yanında kız çocukların kokulu kitapları, erkek çocukların da kahramanlık içerikli kitapları beğendiği belirtildi.

29 Mayıs'a kadar kapıları açık olan kitap fuarı her gün saat 10.00-22.00 arasında hizmet veriyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bağcılar Kitap Fuarı'na çocuklardan yoğun ilgi - Son Dakika


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