Bahçelievler Belediyesi Ramazan ayı boyunca sosyal yardım ve etkinlik programları düzenledi - Son Dakika
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Bahçelievler Belediyesi Ramazan ayı boyunca sosyal yardım ve etkinlik programları düzenledi

Bahçelievler Belediyesi Ramazan ayı boyunca sosyal yardım ve etkinlik programları düzenledi

Bahçelievler Belediyesi, Ramazan ayı kapsamında sosyal yardım ve etkinlik programları düzenledi.

30.03.2025 13:51  Güncelleme: 14:02
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Bahçelievler Belediyesi, Ramazan ayı kapsamında sosyal yardım ve etkinlik programları düzenledi. 'Soframız bir, gönlümüz bir' sloganıyla hayata geçirilen programlarda iftar çadırları, sıcak yemek dağıtımı, çocuklara yönelik etkinlikler ve ihtiyaç sahiplerine yardımlar organize edildi.

Bahçelievler Belediyesi, bu yıl da Ramazan ayının manevi atmosferini ilçe genelinde hissettirmek amacıyla kapsamlı sosyal yardım ve etkinlik programları düzenledi. Dört ayrı noktada kurulan iftar çadırlarında 180 bin kişiye iftar verilirken, şehrin beş ayrı noktasında 115 binden fazla sıcak çorba ikram edildi. 'Alo İftar' hattı aracılığıyla binlerce vatandaşın evine sıcak yemek ulaştırıldı. Belediye tarihinde ilk kez 35 binden fazla aileye toplam 52 milyon TL tutarında Ramazan kolisi veya alışveriş kartı desteği sağlandı.

Her akşam 5 binden fazla vatandaş bir araya geldi

Bahçelievler'in Soğanlı, Kuleli, Veysel Karani ve Halit Ziya Uşaklıgil mahallelerinde kurulan iftar çadırlarında her akşam 5 binden fazla vatandaş bir araya geldi. Paylaşma ve dayanışma ruhunun pekiştirildiği bu sofralar, komşuluk bağlarını güçlendirirken, ihtiyaç sahiplerine de destek oldu. Yoğun noktalarda her akşam binlerce vatandaşa sıcak çorba dağıtıldı.

İhtiyaç sahiplerine evde yemek hizmeti

Yalnız yaşayan, hasta, yaşlı veya engelli vatandaşların sofraları boş kalmasın diye belediye, evlere sıcak yemek hizmeti sunuldu. 'Alo İftar' hattını arayan ihtiyaç sahiplerine her akşam iftar yemeği ulaştırılarak Ramazan'ın bereketi evlere taşındı. Evlerinden çıkamayan vatandaşların yanında olarak paylaşmanın en güzel örneği sunuldu.

35 binden fazla aileye toplam 52 milyon lira değerinde destek

Bağışlar ve dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden biri olarak, Belediye tarihinde ilk kez 35 binden fazla aileye toplam 52 milyon lira tutarında Ramazan kolisi veya alışveriş kartı desteği sağlandı. Ayrıca, 5 binden fazla haneye hurma ikram edilerek Ramazan sofralarına bereket katıldı.

Çocuklara lunapark eğlencesi

Kuleli Etkinlik Çadırı, Ramazan ruhunu en güzel şekilde yaşatmak için her yaştan vatandaşa hitap eden programlarla dolup taştı. Çocuklar için animasyon gösterileri, oyun parkurları ve eğlenceli aktiviteler, yetişkinler için ise sohbet programları ve kültürel etkinlikler düzenlenirken Ramazan'ın manevi atmosferi hep birlikte yaşandı. Belediye, çocukların Ramazan'ı daha renkli ve unutulmaz kılmak adına ücretsiz lunapark etkinlikleri düzenleyerek çocuklara doyasıya eğlence sundu. Bu programlar, Ramazan'ın ruhunu hep birlikte yaşamak isteyen vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Şehit ve Gaziler unutulmadı

Ramazan ayında vefa duygusunu en güçlü şekilde yaşatan Bahçelievler Belediyesi, şehit aileleri, gaziler, öksüz ve yetim çocukları da unutmadı. Özel iftar programları ve ziyaretler düzenlenerek toplumun her kesimine Ramazan'ın sıcaklığı ulaştırıldı. Bahçelievler Belediyesi, bu Ramazan ayında da 'Soframız bir, gönlümüz bir' diyerek dayanışmayı büyüterek yardımlaşma ruhunu yaşattı.

"Birlikteliği bayramın coşkusuyla taçlandırıyoruz"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, yayınladığı Ramazan Bayramı mesajında, "Birlik ve dayanışma içinde geçirdiğimiz bir Ramazan ayını geride bırakırken, şimdi paylaşmanın, kucaklaşmanın ve bayram sevincini hep birlikte yaşamanın zamanı. Ramazan boyunca iftar sofralarımızda bir araya geldik, ihtiyaç sahiplerine destek olduk ve komşuluk kültürümüzü en güzel şekilde yaşattık. Şimdi ise bu birlikteliği bayramın coşkusuyla taçlandırıyoruz. Bayramlar, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin buluştuğu, sevgi ve kardeşliğin pekiştiği en özel zamanlardır. Tüm hemşerilerimin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık ve huzur dolu nice güzel bayramlar diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bahçelievler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bahçelievler Belediyesi Ramazan ayı boyunca sosyal yardım ve etkinlik programları düzenledi - Son Dakika

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