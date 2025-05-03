Bahçelievler'de Garaj Günleri Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bahçelievler'de Garaj Günleri Yoğun İlgi Gördü

Bahçelievler\'de Garaj Günleri Yoğun İlgi Gördü

AVM'de düzenlenen Garaj Günleri'nde indirimler yüzde 90'a kadar çıktı, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

03.05.2025 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir AVM'de 28'incisi düzenlenen "Garaj Günleri" isimli indirim günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Garaj Günleri 3 Mayıs ile 11 Mayıs arasında gerçekleştirilecek olan Garaj Günleri'nde yüzde 90'a varan indirimleri gören vatandaşlar poşet dolusu alışveriş yaparken, AVM'nin açılış saatlerinde vatandaşların mağazalara akın ettiği görüldü.

İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir AVM'de 28'incisi düzenlenen "Garaj Günleri" isimli indirim geleneksel indirim kampanya günleri başladı. İndirimler 3 Mayıs ile 11 Mayıs arasında gerçekleştirilecek. 3 Mayıs'tan 11 Mayıs'a kadar sürecek olan indirim günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dünyaca ünlü markaların yüzde 90'a varan indirimle satışa sunulduğu AVM'de, açılış saatinde kepenklerin kaldırılmasıyla vatandaşlar mağazalara akın etti. Dekorasyon malzemelerinden tekstile, ayakkabıdan oyuncaklara kadar birçok ürün çeşidinin bulunduğu Garaj Günleri'ndeki indirimlerden vatandaşlar memnun olduğunu dile getirdi. Garaj Günleri'nde her zaman olduğu gibi bu yıl da hazır giyim, altın, elbise, t-shirt & sweatshirt, ayakkabı, oyuncak, çocuk giyim, halı, ev tekstili ve aksesuarları sektörlerinden onlarca markanın katılımı ile stok fazlası ve outlet ürünleri yüzde 90'a varan indirimler yer aldı.

Bir ayakkabı mağazasında satış danışmanı olarak çalışan Servet işleyen, "Çok tempolu ve müşterinin yoğun olduğu bir gün. Satışlarımız çok iyi. Şu an bayağı yoğunluk var, yetişmeye çalışıyoruz. Şu an kotayı doldurduk ama yine satışa devam ediyoruz. Şu an her şey ucuz. Millet gelsin alsın. Herkesi Garaj Günleri'ne bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bahçelievler, Alışveriş, istanbul, Etkinlik, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bahçelievler'de Garaj Günleri Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 19:33:37. #7.13#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de Garaj Günleri Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.