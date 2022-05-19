Bahçelievler'de tamamlanan iki park hizmete açıldı

Bahçelievler Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hazırlıkları tamamlanan Şehit Enes Koç Parkı ve Genç Parkını hizmete açtı.

Parkların açılışı için düzenlenen törene Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Bahadır, kurdele kesim töreninin ardından parkı gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Açılışı yapılan parkta gençler ise kaykay pistinde doyasıya eğlendi. Parkın açılışına özel düzenlenen basketbol turnuvasında da gençler birinci olabilmek için yarıştı.

"Uluslararası standartlara uygun bir park"

Açılışı yapılan Genç Park için uluslararası standartlara uygun bir park olduğunu ifade eden Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün padişahın emriyle İstanbul'dan Bandırma vapuruyla Samsun'a gönderilmesi ve ilk adımını atması ve oradan bizim Cumhuriyet fikrimizin, özgürlük fikrimizin Türkiye Cumhuriyetinin fitilinin ateşlendiği bir gün. Burada arkadaşlar 19 Mayıs'ta bu parkımızı açtık. Adına şehit Enes Koç'un adını verdik. Bu parkımızı da yeni açıyoruz. Burası biraz farklı bir park. Özellikle genç arkadaşlarımızın yaptığı bir sporla alakalı kendilerini rahat ve özgür hissettikleri becerilerini ortaya sergiledikleri sunumlar olacak. Bu parkımız uluslararası standartlara uygun bir parktır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL