Bahçelievler Kentsel Dönüşümde Liderliğini Sürdürüyor

18.08.2025 10:47  Güncelleme: 10:58
Bahçelievler, kentsel dönüşümde Türkiye genelinde en yüksek başvuru oranına ulaşarak liderliğini sürdürdü. Belediye Başkanı Hakan Bahadır, 'apartmandan apartmana dönüşüm' modeliyle ilçedeki binaların yüzde 30'unu yenilediklerini açıkladı.

Bahçelievler, Türkiye'de kentsel dönüşümde lider oldu. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır "apartmandan apartmana dönüşüm" modeli ve vatandaşla kurulan doğru iletişimle ilçedeki binaların yüzde 30'unu yenilediklerini söyledi.

Türkiye'de kentsel dönüşümde lider Bahçelievler oldu. "Yarısı Bizden" kampanyasında İstanbul genelinde yapılan 17 bin 246 başvurunun 3 bin 738'i Bahçelievler'den geldi. İlçe, yüzde 22'lik oranla birinci sırada yer aldı. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26'ncı yılında, İstanbul'da kentsel dönüşümün önemi bir kez daha gündemde. Deprem riskine karşı başlatılan dönüşüm seferberliği kapsamında, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen "Yarısı Bizden" kampanyasına başvurular artarak devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından hız kazanan kampanyayla vatandaşlara, ev ve iş yerlerini depreme dayanıklı hale getirmeleri için hibe, kredi ve taşınma desteği veriliyor. Her bir konut için sağlanan 1 milyon 875 bin liralık finansman desteği sayesinde, vatandaşlar binalarını güvenli şekilde yeniden inşa ettirebiliyor.

İstanbul genelinde 2024'ten bu yana kampanyaya yapılan 17 bin 246 başvurunun 3 bin 738'i Bahçelievler'den geldi. Böylece Bahçelievler, yüzde 22'lik payla en çok başvurunun yapıldığı ilçe oldu. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, kentsel dönüşümün hayati önem taşıdığını belirterek, "17 Ağustos 1999'u unutmadık, 6 Şubat 2023'ü de unutamayız. 'Eski, kötü, mezar ev, deprem evi' dediğim yapılar yavaş yavaş eriyor. Bahçelievler'de 22 bin bina var. Bunların yüzde 40'ı 1999 sonrası yapıldı, geri kalan yüzde 60'ını yeniliyoruz." dedi.

"Bahçelievler Modeli: Apartmandan apartmana dönüşüm"

Başkan Bahadır, Bahçelievler'de 16,2 kilometrekarelik yüzölçümü ve 25 bin binadan oluşan yapısı nedeniyle toplu alan dönüşümünün mümkün olmadığını ifade etti. Bu nedenle "apartmandan apartmana dönüşüm" modelini benimsediklerini söyleyen Bahadır, "Daracık sokaklarda, mahalle arasında toplu bir değişiklik gerçekleşemezdi. Biz ekibimizle birlikte bu modeli başardık" dedi.

Vatandaşa kolaylık sağlayan plan notları

Kentsel dönüşümün en önemli ayağının vatandaşlar olduğunu belirten Bahadır, vatandaşın müteahhitlere ödeyeceği maliyeti düşürmek için çalıştıklarını vurguladı. Bu amaçla bugüne kadar 8 adet plan notu hazırladıklarını belirten Bahadır, bu notlar sayesinde vatandaşın cebinden çıkacak parayı azalttıklarını ve dönüşüm sürecini hızlandırdıklarını söyledi. Bahadır, "Ortalama 1 metrekare yenilemenin 30 bin liraya mal olduğu bu süreçte, plan notlarımızla vatandaşın ödeyeceği parayı düşürdük" diye konuştu.

'Yarısı Bizden' kampanyasında liderlik

Cumhurbaşkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyasına da değinen Bahadır, bu kampanya kapsamında vatandaş adına müteahhitlere 1 milyon 865 bin lira destek verildiğini belirtti. Bahçelievler'in bu kampanyada açık ara önde olduğunu iddia eden Başkan Bahadır, "Şu anda 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla İstanbul'daki 12 bin dairenin yüzde 35'i Bahçelievler'de yenilendi. Biz bu alanda açık ara öndeyiz ve bunu her şekilde ispatlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekip çalışması ve vatandaşın ikna gücü

Başarının sadece belediye çabasıyla mümkün olmayacağını dile getiren Bahadır, vatandaşların ve müteahhitlerin de işbirliğine teşekkür etti. Mahallelerde açtıkları kentsel dönüşüm ofisleriyle vatandaşları bilinçlendirdiklerini anlatan Bahadır, "Deprem değil, mezar evler, çürük evler öldürür" diyerek vatandaşları dönüşüme ikna ettiklerini söyledi.

Gelecek hedefi yüzde 30'luk dönüşüm

Görev süresi boyunca ilçedeki binaların yüzde 30-35'ini yenilediklerini açıklayan Başkan Bahadır, kalan yüzde 30'luk dönüşümü de aynı hızla 5-6 yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Vatandaşlara seslenen Bahadır, "Yarısı Bizden kampanyası ve belediyemizin sağladığı plan notlarıyla 600-700 bin lira daha az ödüyorsunuz. Lütfen beklemeyin, parayla kendi sağlığınız arasında kalmayın. Bahçelievler'deyseniz gelin, taşıma masraflarını da biz karşılayacağız. Ne olur mezar evde oturmayın" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

