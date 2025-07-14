Bahçelievler Türk bayraklarıyla donatıldı - Son Dakika
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Bahçelievler Türk bayraklarıyla donatıldı

Bahçelievler Türk bayraklarıyla donatıldı
14.07.2025 15:42  Güncelleme: 15:46
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Terörsüz Türkiye Projesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 85 milyon vatandaşa yaptığı "her haneyi ay yıldızlı bayrağımızla donatalım" çağrısı, Bahçelievler'de de karşılık buldu.

Terörsüz Türkiye Projesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 85 milyon vatandaşa yaptığı "her haneyi ay yıldızlı bayrağımızla donatalım" çağrısı, Bahçelievler'de de karşılık buldu. Bahçelievler Belediyesi ve vatandaşlar ilçenin dört bir yanını Türk bayraklarıyla süsleyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam'da düzenlenen AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, terör örgütünün kendini feshettiğini açıklayarak, "Bırakınız tedirgin olmayı, milletimizin her ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, bayram etmeli, Türkiye'nin her hanesi ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Bu çağrının ardından Bahçelievler Belediyesi hızla harekete geçti. İlçedeki ana arterler, meydanlar, caddeler ve ara sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı. Belediye hizmet binaları başta olmak üzere tüm kamu tesislerinin girişlerine de bayraklar asıldı. İlçede oluşan görsel atmosfer vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Türkiye Yüzyılına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye hedefiyle yaptığı tarihi çağrıyı Bahçelievler olarak yürekten destekliyoruz. İlçemizin dört bir yanını ay yıldızlı bayrağımızla donattık. Bu yalnızca bir süsleme çalışması değil, birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna olan inancımızın bir göstergesidir. Bahçelievler'de yaşayan her bir vatandaşımızla birlikte bu sürece katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Terörsüz bir Türkiye idealine, kardeşliğimizden aldığımız güçle hep birlikte ulaşacağımıza yürekten inanıyorum."

Cadde ve sokakların al bayrakla donatılması, vatandaşlar arasında takdirle karşılanırken, sosyal medyada da ilçe genelinde asılan Türk bayraklarının fotoğrafları yoğun ilgi gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bahçelievler Türk bayraklarıyla donatıldı - Son Dakika

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