Bakan Bak'tan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a Ziyaret - Son Dakika
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Bakan Bak'tan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a Ziyaret

Bakan Bak\'tan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç\'a Ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek, spor alanında yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Ziyarette, ortak proje yapma vurgusu yapıldı ve Kayseri'nin spor şehri olma yolunda ilerlediği ifade edildi.

18.09.2024 15:16  Güncelleme: 15:18
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Bakan Bak, Başkan Büyükkılıç'a spor alanında yaptıklarından dolayı teşekkür ederek, " Kayseri'de tabi Büyükşehir Belediyesi'nin çok tecrübesi var. Siz de çok tecrübeli bir belediye başkanısınız, şehrin ağabeyisiniz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Buluşmaları'na katılmak üzere kente gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve beraberindeki heyeti, makamında ağırladı.

Başkan Büyükkılıç, Bakan Bak'ı kapıda çiçeklerle karşılarken, heyet daha sonra başkanlık makamına geçti. Bakan Bak'a, Başkan Büyükkılıç'a ziyaretinde, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ve bürokratlar eşlik etti.

Ziyarette Başkan Büyükkılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a hem ziyaretleri hem de Kayseri'ye göstermiş oldukları sıcak ve samimi ilgisinden dolayı teşekkür ederek, "Kayseri'mize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kayseri'ye sık sık geliyorsunuz ama bu defa gelişiniz bir başka güzel oldu" dedi.

Bakan Bak ise Başkan Büyükkılıç'a spor alanında yaptıklarından dolayı teşekkür ederek, "Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Kayseri'ye yaptıklarınızı görüyoruz, güzel eserler ortaya koydunuz. Özellikle spor alanında gençler için yaptıklarınız için teşekkür ederiz" dedi.

"Siz de çok tecrübeli bir belediye başkanısınız"

Büyükşehir ile Bakanlık arasında 'ortak proje' vurgusu yapan Bakan Bak, "Biz de her zaman Bakanlık olarak sizlerle ortak proje yapmayı arzu ediyoruz, gençlerimiz için güzel projeler var. Kayseri'de tabi Büyükşehir Belediyesi'nin çok tecrübesi var. Siz de çok tecrübeli bir belediye başkanısınız, şehrin ağabeyisiniz" diye konuştu.

"O vizyon, o yatırım Kayseri'ye çok yakıştı"

Bakan Bak, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin Kayseri'ye çok yakıştığını belirterek, "Bu ziyarette, Türkiye Buluşmaları çerçevesinde sizinle bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi güzel bir eser oldu. O vizyon, o yatırım Kayseri'ye çok yakıştı. Kayseri, spor şehri olma yolunda hızla ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Bak, ev sahipliğinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, tüm Kayserililere de selam ve sevgilerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Bak'tan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a Ziyaret - Son Dakika

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