Bakan Bayraktar: Türkiye'nin ekonomisinde temel problem cari açık - Son Dakika
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Bakan Bayraktar: Türkiye'nin ekonomisinde temel problem cari açık

Bakan Bayraktar: Türkiye\'nin ekonomisinde temel problem cari açık
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş insanlarıyla bir araya geldi ve Türkiye'nin ekonomisinde temel problemin cari açık olduğunu söyledi. Bakan, enerji kaynaklı cari açığın düşürülmesi hedefiyle katma değerli üretimin artması gerektiğini vurguladı.

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Özellikle Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumla alakalı bir değerlendirme yapmam gerekirse söyleyeceğim şey şu olur. Çok şey söylenebilir ama bir konuyla Türkiye'nin ekonomideki temel problemlerinden bahsedecek olursak, Türkiye'nin ekonomisinde cari açık problemi var" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş insanlarıyla bir araya geldi. Bayraktar, Türkiye ekonomisinin temel problemlerinden birinin cari açık olduğunu belirterek, enerji kaynaklı cari açığın düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Bayraktar konuşmasında şunları söyledi:

"Başka dediğim gibi birçok şey eklenebilir ama hani bir tane ya, şu işi çözelim de bu işler düzelsin diyeceğimiz konu Türkiye'nin cari açık meselesi. Türkiye'nin cari açığına baktığımızda, o yapıya baktığımızda. Size ve bize düşen bir daha görev var. Bize düşen, yani Enerji Bakanlığı'na düşen, Türkiye'nin enerji kaynaklı cari açığını düşürmek. Yani Türkiye bugün 2022 yılında enerjiye madenlerde 100 milyar doların üzerinde ithalata para ödedi. Doğalgaz, kömür, petrol, petrol ürünleri ve madenlerle beraber bu 100 milyar doların üzerine çıktı. 2022 yılında malumunuz işte, pandemiden çıktık. Rusya Ukrayna savaşı patlak verdi. Vesaire bir takım arzla alakalı sıkıntılar olmuştu ama Türkiye her yıl yaklaşık 60, 70 milyar dolar, 2026 fatura biraz daha yüksek, bu kadar bir bedel ödeyerek. Ekonomisini döndürmeye çalışıyor.

"DÜNYADA ÇOK BÜYÜK ENERJİ KRİZİ VAR"

Dolayısıyla bize düşen rol ve görev şu, Türkiye'yi mutlak surette bu enerji faturasını aşağı düşürmemiz ve bizim hedefimiz işte bugün partimizin organize ettiği bugünkü teşkilat buluşmamızın konusu. Türkiye yüz yılı vizyonu, Türkiye'nin yüz yılı buluşmaları, Türkiye'yi yüzyılında Türkiye olarak bizim hedefimiz enerjide bağımsızlık. Burada sizlere düşen, üretime, sanayiye düşen en önemli görev, katma değerli ürün üretebilmek. Yani Türkiye bu cari açık meselesini çözmesi için ihracatını daha katma değerli hale mutlaka getirmek zorunda.

Dolayısıyla böyle karşılıklı bir iş bölümü şeklinde inşallah bu işi başarmamız lazım. Çünkü bunun ikisini birden başardığımızda o zaman emin olun Türkiye'nin önünde ekonomik anlamda hiçbir sıkıntı kalmayacak. ve bizim için işte cari açık meselesi. Her zaman bir dövize ihtiyaç meselesi. Gündemimizden kalıcı bir şekilde çıkacak. Onun için bu dönüşümü inşallah sanayimizin de bu dönüşümü yapması gerekiyor. Dolayısıyla ve tabii enerji yolları bulunan çok ciddi etkilendi. Yani Hürmüz krizi bugün dünyada çok büyük bir enerji krizi var.

Yani ne kadar farkındasınız demeyeceğim, arz noktasında Türkiye'nin bir sıkıntısı yok ama herkes ödediği fiyatı şu anda ki, yani mazot fiyatlarının nereye geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir dünyadan geçiyoruz. Bu kadar belirsizliğin beraberinde birçok ticaret savaşlarının olduğu, yaptırımların olduğu, işte efendim ülkelerin bazı konularda ihracat yasağı getirdiği, bizim geliş için zorlanmaya başlayacağımız işte Avrupa pazarı bizim için ihracat açısından çok önemli."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bakan Bayraktar: Türkiye'nin ekonomisinde temel problem cari açık - Son Dakika

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