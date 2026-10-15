Bakan Çiftçi, Ayazağa'da mahsur kalanların tahliyesinin tamamlandığını açıkladı

Bakan Çiftçi, Ayazağa'da mahsur kalanların tahliyesinin tamamlandığını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Çiftçi, Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşların tahliye işlemlerinin tamamlandığını bildirdi. Çiftçi, barınma ihtiyacı duyan vatandaşların kamu misafirhanelerinde misafir edildiğini açıkladı.
Bakan Çiftçi: " Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemleri tamamlanmıştır. Barınma ihtiyacı duyan vatandaşlarımız kamu misafirhanelerimizde misafir edilmektedir."
Kaynak: İHA
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