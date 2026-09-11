Bakan Ersoy: "Bu kanun ne pazarlıktır ne tavizdir ne de aftır"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Terörsüz Türkiye ile Türkiye Yüzyılı'nın kapısını ardına kadar açıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Kocaeli'de temaslarda bulundu. AK Parti Kocaeli İl Yönetim Kurulu, milletvekilleri, ilçe başkanları ve belediye başkanlarının katıldığı toplantının ardından basın açıklaması yapan Ersoy, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Ersoy, "Bugün Türkiye dediğimizde dünyanın en büyük 16. ekonomisinden bahsediyoruz. Bugün Türkiye dediğimizde; özgün ve öncü teknolojiler geliştirebilen, kendi uydusunu, uçak gemisini, tankını, denizaltısını, savaş uçağını, dünyanın en gelişmiş insansız hava, kara ve deniz araçlarını, balistik füzesini ve her çeşit mühimmatını üreten, son derece güçlü ve caydırıcı bir savunma sanayisinden bahsediyoruz. Hava, kara, demiryolu ve deniz ulaşımında, haberleşme teknolojileri ve altyapı çalışmalarında çığır açan; yatırımlarıyla kıtalararası ulaşım ağının merkezi konumuna gelen, savaşların ve çatışmaların coğrafyasında güvenli rotaların vazgeçilmez adresi olan bir ülkeden bahsediyoruz" dedi.

"Türkiye 2025 yılını 65,2 milyar dolarlık rekor turizm geliriyle kapattı"

Konuşmasını sürdüren Bakan Ersoy, "Covid-19 gibi dünyanın dönüşünü durduran bir salgında Avrupa ülkeleri birbirinden maske çalarken, kapasiteleri iflas ederken; şehir hastaneleri, seçkin doktorları, sağlık çalışanları ve güçlü altyapısıyla salgını kimseye muhtaç olmadan atlatan; Avrupa'dan Afrika ve Amerika'ya muhtaç olanlara el uzatan bir güçten bahsediyoruz. 6 Şubat depremleri gibi dünya tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşadıktan sonra 3 yıl bile dolmadan şehirler inşa eden, milletinin yarasını görülmemiş bir güç, hız ve güvenle saran bir devletten bahsediyoruz. 2025 yılını 65,2 milyar dolarlık rekor turizm geliriyle kapatmış, 2026 yılının ilk altı ayında 25,7 milyar dolar turizm geliri elde etmiş; turizmin süper liginde zirveye talip eşsiz bir potansiyelden bahsediyoruz" diye konuştu.

"Kocaeli'de 24 yılda şehrimizde kültür ve turizme 491 milyon lira yatırım yaptık"

Bakanlık faaliyetlerinde Kocaeli'ye özel bir parantez açan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Son 24 yılda şehrimizde kültür ve turizme 491 milyon lira yatırım yaptık. Bu süreçte kamu eliyle yapılan kültür yatırımlarına ve yerel yönetimlerin turizm altyapı projelerine verdiğimiz destek 321 milyon liradan fazladır. 2002 yılında şehrimizde işletme belgeli konaklama tesisi sayısının 33, bu tesislerdeki yatak kapasitesinin 966 olduğunu görüyoruz. 2026 yılı eylül ayı itibarıyla konaklama tesisi sayısı 281'e, yatak kapasitesi ise 16 binin üzerine yükselmiş durumdadır. Tesis sayısında yaklaşık 9 kat, yatak kapasitesinde ise neredeyse 17 kat artış söz konusudur. 2025 Ocak-Haziran dönemine kıyasla şehrimizi ziyaret eden yerli ve yabancı misafir sayımız bu yıl yaklaşık yüzde 2,3 artış sağlayarak 485 bin kişi seviyesine gelmiştir" şeklinde konuştu.

"Kocaeli Sakarya Kıyı Bandı Kültür ve Koruma Gelişim Bölgesi Çevre Düzeni Planı Değişikliği bakanlık tarafından onaylandı"

Kocaeli'de arkeoloji çalışmaları kapsamında Kerpe Koyu Sualtı Kurtarma Kazısı'nın devam ettiğini ifade eden Bakan Ersoy, "Bunun yanında restorasyon, müze ve ören yeri çalışmaları kapsamında son 8 yılda 17 ayrı proje ve uygulamayı da tamamlamış bulunuyoruz. Şu anda Kocaeli Osman Hamdi Bey Evi özelinde bir çalışmamız devam ediyor. Ayrıca 2026 Yatırım Programımız kapsamına aldığımız 4 farklı projemiz daha var. Bu güzel birliktelik vesilesiyle bir de müjde vermek istiyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan yaklaşık 20 bin hektar yüzölçümlü "Kocaeli Sakarya Kıyı Bandı Kültür ve Koruma Gelişim Bölgesi Kocaeli Kesimi 1/25 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" Bakanlığımızca onaylanmıştır" ifadelerini kullandı.

"Alternatif turizm türlerinin çeşitlendirilmesini hedefliyoruz"

Söz konusu plan kapsamında koruma-kullanma dengesi gözetilerek bölgenin hem doğal ve kültürel değerlerinin korunmasını hem de nitelikli ve düşük yoğunluklu turizm tesislerinin gerçekleştirilmesini amaçladıklarını ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu kapsamda kıyı turizminin yanı sıra, dalış sağlık ve kültür turizmi, çiftlik/agro/eko turizm, kamp/karavan turizmi, bisiklet ve doğa turizmi gibi alternatif turizm türlerinin çeşitlendirilmesini hedefliyoruz. Bölgede onaylı üst ölçekli plan kararları doğrultusunda 1/5 binlik ve 1/binlik ölçekli imar planı çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülecektir. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın şahsında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şehrimiz ve halkımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Vesayet odakları milli iradeyi çiğnemeye çalıştı, hainler darbeye yeltendi"

Türkiye'nin bu günlere kolay gelmediğini ifade eden Bakan Ersoy, "Dışardan ve içerden nice oyunlar, nice tuzaklar kuruldu; yalanlar, iftiralar atıldı. Vesayet odakları milli iradeyi çiğnemeye çalıştı, hainler darbeye yeltendi. Bir yandan bunlarla mücadele edilirken, koltuk sevdasıyla onlarca yıl bu ülkenin kemikleşmiş sorunlarını görmezden gelenlerin aksine, bu milletin aydınlık yarınları için siyasi riskler de alındı. Yapılamaz denilen mücadelelere girişildi, konuşulamaz denilen konular masaya yatırıldı. Allah'a şükürler olsun ki attığımız her adımda, verdiğimiz her mücadelede, aldığımız her riskte haklı olduğumuzu gördük, hedeflerimize ulaştık. Yolumuza bin bir engel çıkaranlara rağmen bu kutlu yürüyüş durdurulamadı. Milletimizin feraseti her oyunu boşa çıkardı" diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye ile Türkiye Yüzyılı'nın kapısını ardına kadar açmaktayız"

Son gelinen noktayı ifade eden Bakan Ersoy, "Cumhurbaşkanımızın iradesi, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşu ile inşallah son virajı dönmekte, içeride ve dışarıda maşa olarak kullandıkları terör örgütleriyle bize sınır çizmeye çalışanların bütün planlarını boşa çıkarmaktayız. Terörsüz Türkiye ile Türkiye Yüzyılı'nın kapısını ardına kadar açmaktayız. Tabii beklendiği gibi, 24 yıl boyunca Türkiye'nin önünü açacak her adımımız karşısında duyduğumuz o bilindik sesler yine yankılanmaya başladı. Olmazcılar, yapılamazcılar bu devletin gücünü, bu milletin iradesini nasıl küçümsediklerini yerli ve yabancı televizyon kanallarında, gazetelerde yüksek perdeden dillendirmeye başladılar" şeklinde konuştu.

"Hüsran ve hezeyan halindeler"

"Terörden nemalanan, dökülen kandan medet uman, canından geçen şehitlerimizi, kanını döken gazilerimizi görünce ellerini ovuşturan alçaklar birden milliyetçi kesildiler" diyen Bakan Ersoy, "Bir kez daha içerideki kuklalar ve onların iplerini tutan dışarıdaki kuklacılar sözde anketler, araştırmalar ile milli ve manevi değerlerimiz, sosyal ve dini kimliğimiz üzerinden algı çalışmalarına başladılar. Bunlar şaşırtıcı değil. Çünkü 50 yıllık projeleri, bu yola akıttıkları tonlarca para ve kaynak, yalanlarla kurdukları küresel düzenleri tarihe karışmak üzere. Bundan dolayı hüsran ve hezeyan halindeler" şeklinde konuştu.

"Bu kanun ne bir pazarlıktır ne tavizdir ne de aftır"

Sürece ilişkin milletin aklındaki her soruya cevap vereceklerini aktaran Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Her şey son derece şeffaf ilerlemektedir. Çıkarılan kanunun içeriği hassas yönlerimizi, kutlu değerlerimizi kaşımaya çalışanların yalanlarını gözler önüne sermektedir. Bu kanun ne bir pazarlıktır ne tavizdir ne de aftır. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge Türk devletinin bir projesidir. Ateşe boğulan coğrafyamızda kimsenin üzerimize kıvılcım dahi sıçratmasına imkan tanımayacak bir birlik ve kenetlenme adımıdır. Bu süreç; milli varlığımıza, ülkemizin ve milletimizin bekasına yönelik yarım asırlık bir tehdidin bütünüyle bertaraf edilmesidir. 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ülküsünden hayat bulan bir devlet iradesidir. Allah'ın izni, milletimizin feraseti ile bu irade galip gelecek, değişen ve dönüşen yenidünya düzeninde Türkiye Yüzyılı'nın şafağı sadece milletimiz için değil, hak ve adalet, huzur ve refah özlemi duyan cümle masum ve mazlumlar için sökecektir" ifadelerini kullandı.